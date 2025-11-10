Φάρμα: Ποιον επέλεξε για μονομάχο ο Βασίλης;

Η αντίδραση της Κωνσταντίνας

Στο αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» του Star, ήρθε η πιο κρίσιμη στιγμή της εβδομάδας — εκείνη της επιλογής του πρώτου μονομάχου. Ο αρχηγός της γαλάζιας ομάδας, Βασίλης, κλήθηκε να αποφασίσει ποιον θα στείλει στη μονομαχία, και μετά από αρκετή σκέψη ανακοίνωσε ότι επιλέγει την Κωνσταντίνα.

Πώς οδηγήθηκε στην επιλογή

φαρμα

Ο Βασίλης εξήγησε ότι η εβδομάδα ήταν ιδιαίτερη και μπερδεμένη, καθώς δε γνώριζαν με βεβαιότητα πώς θα προκύψει ο δεύτερος μονομάχος — αν θα τον επέλεγε ο πρώτος, ο αρχηγός ή αν θα προέκυπτε από κάποια ατομική δοκιμασία.

Για να μειώσει το ρίσκο και να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, αποφάσισε ότι η πιο σωστή στρατηγικά επιλογή θα ήταν να δώσει μια κοπέλα.

Παράλληλα, ο Βασίλης ανέφερε πως αν έδινε κάποιον δυνατό άντρα (όπως τον Άγγελο, τον Βαγγέλη ή τον Γιώργο) και η ομάδα του κέρδιζε τη δεύτερη ασυλία, τότε θα έπρεπε αναγκαστικά να βρεθούν σε δύσκολη θέση γυναίκες της ομάδας, όπως η Ναταλία ή η Βαλεντίνα. Έτσι, επέλεξε την Κωνσταντίνα, θεωρώντας πως ήταν η πιο “ασφαλής” επιλογή για το σύνολο της ομάδας.

Η αντίδραση της Κωνσταντίνας

Φάρμα: Ποιον επέλεξε για μονομάχο ο Βασίλης;

Η Κωνσταντίνα, αν και δέχτηκε ήρεμα την απόφαση, σχολίασε ότι ο Γιώργος επηρέασε το κλίμα της ομάδας τους. Δήλωσε μάλιστα ότι αν χρειαστεί να πάει στη μονομαχία, θα το κάνει με αξιοπρέπεια και θα προσπαθήσει να πάρει μαζί της τον δυνατότερο αντίπαλο, τον Γιώργο, με τον οποίο έχει προσωπικές εντάσεις τις τελευταίες ημέρες. «Έχω τόσα πολλά νεύρα με τον Γιώργο που μπορώ να θυσιαστώ και να τον πάρω μαζί μου» είπε.

