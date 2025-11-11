Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς

Η κούκλα σύζυγός του και τα πασίγνωστα αδέρφια του

11.11.25 , 12:11 Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: φωτογραφίες: NDP
Πρώτη Δημοσίευση: 26.03.24, 16:53
Ο Δημήτρης Αλεξανδρής -το πραγματικό του όνομα είναι Δημήτριος Πουρσανίδης-, γεννήθηκε το 1970 και είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Βεάκη. Φέτος, τον απολαμβάνουμε στη σύγχρονη σειρά του Αlpha, Να μ'αγαπάς, στον ρόλο του «Άγγελου Μανιάτη». 

Κώστας Νικούλι: Το Instagram, η σχέση με τη Μαούτσου κι ο γιος του

Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αλεξανδρής: Το βιογραφικό του ταλαντούχου ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1970
  • Δεν έχει social media. «Δε μου αρέσουν καθόλου. Είμαι πολύ μεγάλος για όλο αυτό, όπως λένε οι ξένοι συνάδελφοι», δήλωσε πρόσφατα στο «Στούντιο 4»
  • Ο Δημήτρης Αλεξανδρής είναι αδελφός του ηθοποιού Νίκου Πουρσανίδη και του ποδοσφαιριστή Ηλία Πουρσανίδη. Ο ηθοποιός έχει εξηγήσει τον λόγο που άλλαξε το επίθετό του

Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής / Φωτογραφία: NDP
  • Το όνειρό του ήταν να περάσει στη Σχολή Ικάρων. Αν και έδωσε δύο φορές εξετάσεις, δεν είχε προετοιμαστεί αρκετά καλά για να περάσει. «Είναι κάτι που δε με έχει αφήσει ακόμη. Ο λόγος που δεν κατάφερα να κάνω αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για εμένα. Μου έμαθε να επιμένω και να δουλεύω όσο μπορώ για αυτό που πραγματικά θέλω», εξομολογήθηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Στούντιο 4»
  • Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά του Mega Channel «Λόγω τιμής» τη σεζόν 1996-1997 όπου υποδυόταν τον Βασίλη ή αλλιώς τον «φαντάρο». Εκείνο που μπορεί να μην είναι γνωστό είναι ότι την περίοδο που ξεκίνησε η σειρά ο Δημήτρης Αλεξανδρής ήταν όντως φαντάρος, αλλά αυτό ήταν μια σύμπτωση, καθώς ο ρόλος ήταν έτσι γραμμένος

Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου

  • Έχει βραβευτεί με το βραβείο Α΄ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τις ταινίες «Με μια κραυγή» το 1995 και «Το καναρίνι ποδήλατο» το 1999. Το 2013 του απονεμήθηκε το Βραβείο Μάνος Κατράκης για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση «Κράμερ εναντίον Κράμερ»
  • Θα ήθελε να ζήσει κάποια χρόνια δουλεύοντας ως ψαράς
  • Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενός γιου (2003) και μιας κόρης (2006). Έχει δύο μικρότερους αδελφούς: τον Ηλία Πουρσανίδη, παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και τον ηθοποιό Νίκο Πουρσανίδη.

Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς

Με τη σύζυγό του σε παλαιότερη εμφάνιση / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής με τον αδελφό του, Νίκο Πουρσανίδη / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής / Φωτογραφία: NDP
