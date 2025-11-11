Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής -το πραγματικό του όνομα είναι Δημήτριος Πουρσανίδης-, γεννήθηκε το 1970 και είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Βεάκη. Φέτος, τον απολαμβάνουμε στη σύγχρονη σειρά του Αlpha, Να μ'αγαπάς, στον ρόλο του «Άγγελου Μανιάτη».

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής / Φωτογραφία: NDP

Δημήτρης Αλεξανδρής: Το βιογραφικό του ταλαντούχου ηθοποιού

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1970

Δεν έχει social media. «Δε μου αρέσουν καθόλου. Είμαι πολύ μεγάλος για όλο αυτό, όπως λένε οι ξένοι συνάδελφοι», δήλωσε πρόσφατα στο «Στούντιο 4»

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής είναι αδελφός του ηθοποιού Νίκου Πουρσανίδη και του ποδοσφαιριστή Ηλία Πουρσανίδη. Ο ηθοποιός έχει εξηγήσει τον λόγο που άλλαξε το επίθετό του

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής / Φωτογραφία: NDP

Το όνειρό του ήταν να περάσει στη Σχολή Ικάρων. Αν και έδωσε δύο φορές εξετάσεις, δεν είχε προετοιμαστεί αρκετά καλά για να περάσει. «Είναι κάτι που δε με έχει αφήσει ακόμη. Ο λόγος που δεν κατάφερα να κάνω αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για εμένα. Μου έμαθε να επιμένω και να δουλεύω όσο μπορώ για αυτό που πραγματικά θέλω», εξομολογήθηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Στούντιο 4»

Αν και έδωσε δύο φορές εξετάσεις, δεν είχε προετοιμαστεί αρκετά καλά για να περάσει. «Είναι κάτι που δε με έχει αφήσει ακόμη. Ο λόγος που δεν κατάφερα να κάνω αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για εμένα. Μου έμαθε να επιμένω και να δουλεύω όσο μπορώ για αυτό που πραγματικά θέλω», εξομολογήθηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Στούντιο 4» Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά του Mega Channel «Λόγω τιμής» τη σεζόν 1996-1997 όπου υποδυόταν τον Βασίλη ή αλλιώς τον «φαντάρο». Εκείνο που μπορεί να μην είναι γνωστό είναι ότι την περίοδο που ξεκίνησε η σειρά ο Δημήτρης Αλεξανδρής ήταν όντως φαντάρος, αλλά αυτό ήταν μια σύμπτωση, καθώς ο ρόλος ήταν έτσι γραμμένος

Έχει βραβευτεί με το βραβείο Α΄ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τις ταινίες «Με μια κραυγή» το 1995 και «Το καναρίνι ποδήλατο» το 1999. Το 2013 του απονεμήθηκε το Βραβείο Μάνος Κατράκης για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση «Κράμερ εναντίον Κράμερ»

Θα ήθελε να ζήσει κάποια χρόνια δουλεύοντας ως ψαράς

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενός γιου (2003) και μιας κόρης (2006). Έχει δύο μικρότερους αδελφούς: τον Ηλία Πουρσανίδη, παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και τον ηθοποιό Νίκο Πουρσανίδη.

Με τη σύζυγό του σε παλαιότερη εμφάνιση / Φωτογραφία: NDP

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής με τον αδελφό του, Νίκο Πουρσανίδη / Φωτογραφία: NDP

Ο Δημήτρης Αλεξανδρής / Φωτογραφία: NDP