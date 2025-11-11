Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν

Μια παράξενη ιστορία ενός άνδρα από τη Βουλγαρία που εδώ και χρόνια έχει κηρυχθεί νεκρός, αλλά τελικά ζει σαν ερημίτης σε μια σκηνή στο Φυσικό Πάρκο Πιρίν έβγαλε στη δημοσιότητα το βουλγαρικό κανάλι Nova.

O Μπόγιαν εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Νόβο Σέλο, όπου ζούσε με τη μητέρα του, το φθινόπωρο του 2013. Είχαν αγοράσει το σπίτι κάποια χρόνια νωρίτερα.

«Η μητέρα του, Τοντόρκα, ζει στο Νόβο Σέλο εδώ και 20 χρόνια. Οι δύο αδερφές του ζουν στο Ρούσε», σχολίασε η Μαριέλα Γιορντάνοβα, πρώην δήμαρχος του Νόβο Σέλο.

Η πρώην δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι ο Μπόγιαν και η μητέρα του είχαν μέτρια οικονομική δυνατότητα και ότι αυτός είχε εκδώσει ένα βιβλίο με σταυρόλεξα κι εργαζόταν παράλληλα σε μια αποθήκη σιτηρών.

Πριν μετακομίσει στο Νόβο Σέλο, ο Μπόγιαν ζούσε στο Ρούσε, μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους, αποκάλυψαν άνθρωποι που τον γνώριζαν. Χώρισε όμως με τη μητέρα του παιδιού του, πριν από πολύ καιρό. Εκείνη έφυγε για το Ηνωμένο Βασίλειο, το διαμέρισμα τους πουλήθηκε και το τελευταίο που έμαθαν για τον γιο του ήταν ότι ζούσε στη Βάρνα. Ο Μπόγιαν δεν διατηρούσε επαφή με τις αδερφές του και πριν την εξαφάνισή του προηγήθηκαν δυσάρεστα γεγονότα.

«Ξέρω από τη μητέρα του ότι κάποιοι άνθρωποι στους οποίους χρωστούσε χρήματα τον κυνηγούσαν. Του έσπασαν το αυτοκίνητό για να τον τρομάξουν. Λίγο αργότερα, εξαφανίστηκε», εξήγησε η πρώην δήμαρχος Γιορντάνοβα.

Γνωστοί του Μπόγιαν είπαν επίσης ότι ήταν πολύ χρεωμένος και τον καταδίωκαν εταιρείες είσπραξης οφειλών. Οι γείτονες παρατήρησαν επίσης άγνωστα αυτοκίνητα στο χωριό, τα οποία έκαναν κύκλους γύρω από το σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με τον Τέοντορ Κότσεφ, ο οποίος έχει ένα ακίνητο δίπλα, ο άνδρας δεν ήθελε να γίνει βάρος για τη μητέρα και το παιδί του, γι' αυτό προτίμησε να εξαφανιστεί.

Η εξαφάνιση και το πιστοποιητικό θανάτου

Η μητέρα του, Τοντόρκα, βίωσε πολύ σκληρά την εξαφάνιση του γιου της. «Για κάθε μητέρα, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Η γυναίκα έκλαιγε συνεχώς», αποκάλυψε η πρώην δήμαρχος. Πήγε στην αστυνομία, περιόδευσε στα γειτονικά χωριά αναζητώντας κάποιο ίχνος του. Μετά από χρόνια ανεπιτυχών προσπαθειών να τον βρουν, παρά τις εθνικές και διεθνείς έρευνες, η μητέρα συμβιβάστηκε με την ιδέα ότι ο Μπόγιαν δεν ήταν ζωντανός.

Έτσι, επτά χρόνια αργότερα, το 2020, μετά τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Ρούσε, η Εισαγγελία του Ρούσε επιβεβαίωσε ότι είχαν περάσει περισσότερα από τα απαιτούμενα πέντε χρόνια χωρίς καμία πληροφορία για αυτό το άτομο, γεγονός που υποδήλωνε ότι το άτομο δεν είναι εν ζωή. Ως αποτέλεσμα της διευκρίνισης της πραγματικής κατάστασης, το Επαρχιακό Δικαστήριο δέχτηκε ότι ο Μπόγιαν Ιβάνοφ πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο Δήμος του Ρούσε εξέδωσε πιστοποιητικό θανάτου.

Η ανατροπή – Ο Μπόγιαν είναι ζωντανός

Πριν από μια εβδομάδα, η μητέρα του Μπόγιαν έμαθε από την τηλεόραση ότι ο γιος της ήταν ζωντανός, αλλά δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της. Αφού βρέθηκε κατά λάθος στο Πίριν και κρατήθηκε από την αστυνομία στο Μπάνσκο, μέχρι να διευκρινιστεί η ταυτότητά του, ο 62χρονος από το Ρούσε αγνοείται ξανά. Ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νομική διαδικασία για την ακύρωση του πιστοποιητικού θανάτου και την αποκατάσταση της ταυτότητάς του, εξήγησε η πρώην δικαστής Ελεονόρα Νικόλοβα.

«Με την ίδια σειρά με την οποία ένα άτομο κηρύσσεται νεκρό, υπάρχει ένας κανόνας στο άρθρο 552 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστωθεί ότι το άτομο είναι ζωντανό», εξήγησε.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να εφαρμοστούν είναι η ομολογία της ταυτότητάς του από τον Μπόγιαν στο αστυνομικό τμήμα του Μπάνσκο, μέσω αναγνώρισης από συγγενείς ή μέσω τεστ DNA, η οποία μπορεί εύκολα να συγκριθεί με ορισμένους συγγενείς του.

Όσο για το αν ο Μπόγιαν διέπραξε κάποιο έγκλημα με την εξαφάνισή του, η Νικόλοβα είναι κατηγορηματική: «Καθόλου. Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα. Προφανώς το κίνητρο ήταν να κρυφτεί από τους πιστωτές που τον καταδίωκαν. Παρεμπιπτόντως, πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα και μένουν στο εξωτερικό για πολλά χρόνια ακριβώς για αυτόν τον λόγο».

Η επιστροφή του Μπόγιαν στη ζωή θα ξεκινήσει μέσω νομικών διαδικασιών, αφού η εισαγγελία του Ρούσε παραλάβει όλα τα συλλεγμένα έγγραφα από τους συναδέλφους της στο Μπλαγκόεβγκραντ.

