Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει

Τα μοντέλα που ήρθαν και οι τιμές τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
11.11.25 , 11:52 Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25 , 11:52 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι
11.11.25 , 11:51 6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
11.11.25 , 11:43 Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν
11.11.25 , 11:32 Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει
11.11.25 , 11:21 Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
11.11.25 , 11:17 Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
11.11.25 , 11:17 Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
11.11.25 , 10:59 Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»
11.11.25 , 10:58 Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
11.11.25 , 10:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 10:34 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Βλέπω τη Φάρμα λίγο πριν κοιμήσω το παιδί»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η NIO είναι μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία δραστηριοποείται στον χώρο της αυτοκίνησης τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά αυτό δεν την έχει εμποδίσει να κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με υψηλή τεχνολογία. Άλλωστε οι Κινέζοι διακρίνονται για την ταχύτητα με την οποία κατασκευάζουν αυτοκίνητα αλλά και την προσήλωση τους πλέον στην εντυπωσιακή ποιότητα κατασκευής και την όμορφη σχεδίαση.

Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει 

Τα νέα μοντέλα έφερε στην Ελλάδα ο όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που αντιπροσωπευεί στην Ελλάδα την Porsche την Sixt και την Yamaha. Η εταιρεία λανσάρει στη χώρα μας 4 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Ξεκινάμε από το firefly ένα συμπαγές supermini, το ΕΤ, ένα μεγάλο coupe, που έχει και station wagon έκδοση, την ΕΤ Touring και το ΕL6 ένα SUV μεσαίου μεγέθους.

Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει

Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 490 ίππους και κίνηση στους τέσσερις τροχούς, με αποτέλεσμα τα ET5 και ET5 Touring να καλύπτουν τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Όπως και στο EL6, την ηλεκτρική ενέργεια προσφέρουν δύο επιλογές μπαταρίας.

Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει

Η Standard με ωφέλιμη χωρητικότητα 73,5 με αυτονομία 456 χλμ. και Log Range με μπαταρία 90 kWh και αυτονομία 590 χλμ. Στο EL6 υπάρχει το ίδιο σύστημα τετρακίνησης του ΕΤ, με ίδια ισχύ και ροπή, ίδιες μπαταρίες και αυτονομία 406 και 529 χλμ., αντίστοιχα. Το ΕΤ5 διατίθεται σε τιμές από 61.900 ευρώ.Το ΕΤ5 Touring διατίθεται σε τιμές από 66.900 ευρώ και το EL6 με υπερπλήρη εξοπλισμό από 69.900 ευρώ.

Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει 
Το μεγαλύτερο μέρος της παρουσιάσης επικεντρώθηκε στην αδελφή εταιρεία της Nio την Firefly με ένα πολύ όμορφο συμπαγές EV της κατηγορίας Β με μήκος 4,03 μέτρα παρακαλώ, 1,88μ. πλάτος, 1,55μ. ύψος, με 2,61μ. μεταξόνιο και 17 εκ. απόσταση από το έδαφος,

Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει 
Στο εσωτερικό η τυεχνολογία κάνει την εμφάνιση της με ψηφιακό πίνακα οργάνων 6 ιντσών, με την κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, με πλήρη συνδεσιμότητα και συστήματα ασφάλειας από μεγαλύτερη κατηγορία. Σε αυτά εντάσσεται και το πλήρες πακέτο αερόσακων μεταξύ των οποίων και οι κεντρικοί ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.  

Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει 

Οι χώροι είναι άνετοι για πέντε επιβάτες ενώ για τις αποσκευές υπάρχει διαθέσιμος  μεγάλος αποθηκευτικός χώρος (92 λίτρων μπροστά κάτω από το καπό και πορτ-μπαγκάζ 404 λίτρων. Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα είναι  οι αποθηκευτικοί χώροι κάτω από τα  καθίσματα. 

Ένας ηλεκτροκινητήρας μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς αποδίδοντας 143 ίππους και 200 Νm ροπής. Επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα με την μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα. Την ηλεκτρική ενέργεια δίνει μπαταρία LFP χωρητικότητας 41,2 kWh. η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 330 χλμ. (μετρήσεις WLTP) και πάνω από 470χλμ. μέσα στην πόλη.

Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει 

Υπάρχει στάνταρ V2L φόρτιση στα 3,6 kW, ενσωματωμένο on-board φορτιστή ΑC 11 kW ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης  γίμνεται με DC 100 kW.Για την φόρτιση από το 10 στο 80% χρειάζεται 29 λεπτά, σε ταχυφορτιστή 100 kW και έχει ενσωματωμένη δυνατότητα V2L.Το Firefly  διατίθεται σε δυο εκδόσεις εξοπλισμού την  Select με τιμή από 31.900 ευρώ και την  Comfort από 33.900 ευρώ. Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NIO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
 |
FIREFLY
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top