Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει 

Η NIO είναι μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία δραστηριοποείται στον χώρο της αυτοκίνησης τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά αυτό δεν την έχει εμποδίσει να κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με υψηλή τεχνολογία. Άλλωστε οι Κινέζοι διακρίνονται για την ταχύτητα με την οποία κατασκευάζουν αυτοκίνητα αλλά και την προσήλωση τους πλέον στην εντυπωσιακή ποιότητα κατασκευής και την όμορφη σχεδίαση.

Τα νέα μοντέλα έφερε στην Ελλάδα ο όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που αντιπροσωπευεί στην Ελλάδα την Porsche την Sixt και την Yamaha. Η εταιρεία λανσάρει στη χώρα μας 4 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Ξεκινάμε από το firefly ένα συμπαγές supermini, το ΕΤ, ένα μεγάλο coupe, που έχει και station wagon έκδοση, την ΕΤ Touring και το ΕL6 ένα SUV μεσαίου μεγέθους.

Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 490 ίππους και κίνηση στους τέσσερις τροχούς, με αποτέλεσμα τα ET5 και ET5 Touring να καλύπτουν τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Όπως και στο EL6, την ηλεκτρική ενέργεια προσφέρουν δύο επιλογές μπαταρίας.

Η Standard με ωφέλιμη χωρητικότητα 73,5 με αυτονομία 456 χλμ. και Log Range με μπαταρία 90 kWh και αυτονομία 590 χλμ. Στο EL6 υπάρχει το ίδιο σύστημα τετρακίνησης του ΕΤ, με ίδια ισχύ και ροπή, ίδιες μπαταρίες και αυτονομία 406 και 529 χλμ., αντίστοιχα. Το ΕΤ5 διατίθεται σε τιμές από 61.900 ευρώ.Το ΕΤ5 Touring διατίθεται σε τιμές από 66.900 ευρώ και το EL6 με υπερπλήρη εξοπλισμό από 69.900 ευρώ.



Το μεγαλύτερο μέρος της παρουσιάσης επικεντρώθηκε στην αδελφή εταιρεία της Nio την Firefly με ένα πολύ όμορφο συμπαγές EV της κατηγορίας Β με μήκος 4,03 μέτρα παρακαλώ, 1,88μ. πλάτος, 1,55μ. ύψος, με 2,61μ. μεταξόνιο και 17 εκ. απόσταση από το έδαφος,



Στο εσωτερικό η τυεχνολογία κάνει την εμφάνιση της με ψηφιακό πίνακα οργάνων 6 ιντσών, με την κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, με πλήρη συνδεσιμότητα και συστήματα ασφάλειας από μεγαλύτερη κατηγορία. Σε αυτά εντάσσεται και το πλήρες πακέτο αερόσακων μεταξύ των οποίων και οι κεντρικοί ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.

Οι χώροι είναι άνετοι για πέντε επιβάτες ενώ για τις αποσκευές υπάρχει διαθέσιμος μεγάλος αποθηκευτικός χώρος (92 λίτρων μπροστά κάτω από το καπό και πορτ-μπαγκάζ 404 λίτρων. Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα είναι οι αποθηκευτικοί χώροι κάτω από τα καθίσματα.

Ένας ηλεκτροκινητήρας μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς αποδίδοντας 143 ίππους και 200 Νm ροπής. Επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα με την μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα. Την ηλεκτρική ενέργεια δίνει μπαταρία LFP χωρητικότητας 41,2 kWh. η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 330 χλμ. (μετρήσεις WLTP) και πάνω από 470χλμ. μέσα στην πόλη.

Υπάρχει στάνταρ V2L φόρτιση στα 3,6 kW, ενσωματωμένο on-board φορτιστή ΑC 11 kW ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης γίμνεται με DC 100 kW.Για την φόρτιση από το 10 στο 80% χρειάζεται 29 λεπτά, σε ταχυφορτιστή 100 kW και έχει ενσωματωμένη δυνατότητα V2L.Το Firefly διατίθεται σε δυο εκδόσεις εξοπλισμού την Select με τιμή από 31.900 ευρώ και την Comfort από 33.900 ευρώ. Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

