Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε στο αυτοκίνητο - Δεχόταν απειλές;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 14:37 Τι λέει η Ιερά Σύνοδος για τον ρασοφόρο
11.11.25 , 14:27 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
11.11.25 , 14:25 Η Ιωάννα Τούνη μιλά ανοιχτά μετά την πρώτη μέρα της δίκης
11.11.25 , 14:15 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο προκαλεί διφορούμενα συναισθήματα
11.11.25 , 13:31 4+1 ρομαντικοί φθινοπωρινοί προορισμοί για ζευγάρια
11.11.25 , 13:22 ΕΛΤΑ: Σενάριο για «φιλοξενία» τους μέσα στα ΚΕΠ, με shop in shop υπηρεσίες
11.11.25 , 13:14 Ξέρεις τα πάντα για το IQ 160; Το quiz σου δίνει τις απαντήσεις!
11.11.25 , 12:58 Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
11.11.25 , 12:48 Τιτανικός: O πραγματικός Τζακ σώθηκε, αλλά αργότερα αυτοκτόνησε
11.11.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Ξεψυχάω ξανά στο δικαστήριο βλέποντας το βίντεο της επίθεσης»
11.11.25 , 12:20 Παλιοί παίκτες «εισβάλλουν» στη Φάρμα και διεκδικούν την επιστροφή τους
11.11.25 , 12:11 Δημήτρης Αλεξανδρής: Όσα δε γνωρίζετε για τον «Άγγελο» του Να μ' αγαπάς
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Η Ιωάννα Τούνη μιλά ανοιχτά μετά την πρώτη μέρα της δίκης
Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητο / Απόσπασμα από τις Αλήθειες για τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, πρόκειται για τον 27χρονο από τη Χαλκίδα για τον οποίο είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του από την οικογένειά του.

Βοιωτία: Ψάχνουν DNA από την οδοντοστοιχία της απανθρακωμένης σορού

Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί

H μυστηριώδης εξαφάνιση

Ο 27χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του. Εξαφανίστηκε το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου.

Την ημέρα της εξαφάνισής του θα πήγαινε από την Εύβοια στα Βίλια Αττικής. Ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του μαζί με έναν γνωστό του, στη συνέχεια τον άφησε σε κάποιο σημείο και συνέχισε μόνος του την πορεία του.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από ένα γήπεδο στα Βίλια Αττικής. Μέσα εντοπίστηκε η ζακέτα του και φορτιστής κινητού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ενδεχομένως σε εκείνο το σημείο να είχε δοθεί κάποιο ραντεβού, το οποίο φαίνεται να εξελίχθηκε σε «ραντεβού θανάτου». Ίσως, δηλαδή, να συναντήθηκε με κάποιον ή κάποιους που τον απήγαγαν και τον οδήγησαν στον θάνατό του.

Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο 27χρονος πιθανόν να είχε κανονίσει κάποια συνάντηση με πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσε στο TikTok και το οποίο λειτούργησε σαν «δόλωμα» για να πάει στο συγκεκριμένο σημείο ο άτυχος άνδρας. 

Το φρικτό έγκλημα 

Ο 27χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας. Το μακάβριο εύρημα εντόπισε τυχαία ένας κυνηγός την περασμένη Παρασκευή.

Στο πίσω κάθισμα του καμένου οχήματος υπήρχε το απανθρακωμένο σώμα του άνδρα, δεμένο πισθάγκωνα με χειροπέδες. To θύμα είχε δεχθεί σφαίρα, που εντοπίστηκε με τη χρήση ειδικού μηχανήματος που «σκανάρισε» την απανθρακωμένη σορό.

Είναι πολύ πιθανό ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι, αφού πέρασαν στον 27χρονο τις χειροπέδες να τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στο κλεμμένο όχημα να να καλύψουν τα ίχνη του φρικτού εγκλήματος.

Το καμένο όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας τον περασμένο Μάιο, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες οχήματος από την Κατερίνη.

Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες

Δεχόταν απειλές ο 27χρονος; «Του είχαν πει ότι θα τον κάψουν λόγω της γυναίκας του»

Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί

Οι αποκαλύψεις του ξάδερφου του 27χρονου / «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», το μεσημέρι της Τρίτης 11/11 έφεραν στο φως σημαντικές πληροφορίες για απειλές που φέρεται να δεχόταν ο άτυχος 27χρονος.

Ξάδερφος του 27χρονου, μιλώντας στην εκπομπή, αποκάλυψε πως ο 27χρονος δεχόταν απειλές από το περιβάλλον του πρώην της συζύγου του γιατί «την είχε πάρει από εκείνον» και την είχε παντρευτεί. 

 «Τον έπαιρναν τηλέφωνο, τον έβριζαν και του έλεγαν "θα σε κάψουμε". Εκείνος τους απαντούσε "ελάτε αν σας βαστάει"», αποκάλυψε ο ξάδερφος του 27χρονου σχετικα με τις φερόμενες απειλές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
DNA
 |
ΣΚΟΥΡΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top