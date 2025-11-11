Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητο / Απόσπασμα από τις Αλήθειες για τη Ζήνα

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, πρόκειται για τον 27χρονο από τη Χαλκίδα για τον οποίο είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του από την οικογένειά του.

H μυστηριώδης εξαφάνιση

Ο 27χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του. Εξαφανίστηκε το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου.

Την ημέρα της εξαφάνισής του θα πήγαινε από την Εύβοια στα Βίλια Αττικής. Ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του μαζί με έναν γνωστό του, στη συνέχεια τον άφησε σε κάποιο σημείο και συνέχισε μόνος του την πορεία του.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από ένα γήπεδο στα Βίλια Αττικής. Μέσα εντοπίστηκε η ζακέτα του και φορτιστής κινητού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ενδεχομένως σε εκείνο το σημείο να είχε δοθεί κάποιο ραντεβού, το οποίο φαίνεται να εξελίχθηκε σε «ραντεβού θανάτου». Ίσως, δηλαδή, να συναντήθηκε με κάποιον ή κάποιους που τον απήγαγαν και τον οδήγησαν στον θάνατό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο 27χρονος πιθανόν να είχε κανονίσει κάποια συνάντηση με πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσε στο TikTok και το οποίο λειτούργησε σαν «δόλωμα» για να πάει στο συγκεκριμένο σημείο ο άτυχος άνδρας.

Το φρικτό έγκλημα

Ο 27χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας. Το μακάβριο εύρημα εντόπισε τυχαία ένας κυνηγός την περασμένη Παρασκευή.

Στο πίσω κάθισμα του καμένου οχήματος υπήρχε το απανθρακωμένο σώμα του άνδρα, δεμένο πισθάγκωνα με χειροπέδες. To θύμα είχε δεχθεί σφαίρα, που εντοπίστηκε με τη χρήση ειδικού μηχανήματος που «σκανάρισε» την απανθρακωμένη σορό.

Είναι πολύ πιθανό ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι, αφού πέρασαν στον 27χρονο τις χειροπέδες να τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στο κλεμμένο όχημα να να καλύψουν τα ίχνη του φρικτού εγκλήματος.

Το καμένο όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας τον περασμένο Μάιο, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες οχήματος από την Κατερίνη.

Δεχόταν απειλές ο 27χρονος; «Του είχαν πει ότι θα τον κάψουν λόγω της γυναίκας του»

Οι αποκαλύψεις του ξάδερφου του 27χρονου / «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», το μεσημέρι της Τρίτης 11/11 έφεραν στο φως σημαντικές πληροφορίες για απειλές που φέρεται να δεχόταν ο άτυχος 27χρονος.

Ξάδερφος του 27χρονου, μιλώντας στην εκπομπή, αποκάλυψε πως ο 27χρονος δεχόταν απειλές από το περιβάλλον του πρώην της συζύγου του γιατί «την είχε πάρει από εκείνον» και την είχε παντρευτεί.

«Τον έπαιρναν τηλέφωνο, τον έβριζαν και του έλεγαν "θα σε κάψουμε". Εκείνος τους απαντούσε "ελάτε αν σας βαστάει"», αποκάλυψε ο ξάδερφος του 27χρονου σχετικα με τις φερόμενες απειλές.