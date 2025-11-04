Μελέτης Παγώνης: To Instagram, το event planning και το Cash or Trash

Ο Μελέτης Παγώνης είναι interior designer και event stylist και φέτος τον συναντάμε ως αγοραστή και στο Cash or Trash, την πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Ο γνωστός event planner αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και προτιμά να επικεντρώνεται σε ό,τι αγαπά να κάνει περισσότερο.

Είναι ευρηματικός, ταλαντούχος και ένας από τους πιο πετυχημένους event stylists, ενώ ειδικότητά του είναι η διοργάνωση και ο στολισμός γάμων, πάρτι, καθώς και άλλων εκδηλώσεων, υλοποιώντας μοναδικά events.

Είστε φαν του rustic glam, του vintage-inspired ή του traditional με ένα σύγχρονο twist, όποια και να είναι τα γούστα σας, ο Μελέτης Παγώνης είναι ο άνθρωπος που θα κάνει τη μέρα του γάμου σας αξέχαστη!

Ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @mel_pagonis



Απαντώντας σε ερώτηση για τις πιο ακραίες ιδέες που έχει ακούσει από ζευγάρια για τον γάμο τους, ο Μελέτης Παγώνης ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι: «Έχω ακούσει, και συνεχίζω να ακούω, πάρα πολλές ιδέες, καινοτόμες, αστείες, έξυπνες και μη, και πλέον, να σου πω την αλήθεια, κρατάω ομπρέλα. Αφήνω τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα κι εγώ παράλληλα τους τεστάρω, έτσι στο τέλος τους προτείνω αυτό που τους πηγαίνει, βάσει του στιλ τους.

Ιδέες όπως το να έρθει η νύφη με αερόστατο (σε νησί, κατά την περίοδο μελτεμιών) ή το να ντυθούν όλοι οι προσκεκλημένοι αρχαίοι Έλληνες σε γάμο που ετοιμάζαμε στην Επίδαυρο, είναι αυτά που θυμάμαι πιο έντονα και σκάει το χειλάκι μου».

Ενώ η συμβουλή του Μελέτη Παγώνη προς όσους ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και σχεδιάζουν τον γάμο τους είναι: «Αυτό που λέω και ξαναλέω στα ζευγάρια, κι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, είναι να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν τον γάμο τους καθαρά βάσει των δικών τους προτιμήσεων και όχι των συγγενών τους. Η μέρα είναι δική τους, για να χαμογελούν αυτοί. Όσοι τους αγαπούν θα χαίρονται με τη χαρά τους και θα απολαμβάνουν το ότι περνούν καλά».

Φέτος, συμμετέχει ως αγοραστής στο Cash or Trash, όπου θα «κονταροχτυπηθεί» με τους άλλους buyers, με σκοπό να δώσει την καλύτερη προσφορά και να αποκτήσει τα αντικείμενα που επιθυμεί!

