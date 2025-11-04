Μελέτης Παγώνης: To Instagram, το event planning και το Cash or Trash

Το βιογραφικό του αγοραστή του Cash or Trash

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 12:27 Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
04.11.25 , 12:11 Eurovision: Μαυρικίου, Dinamiss, Γκαγκούτη & Λάφης για τις συμμετοχές τους
04.11.25 , 12:05 Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»
04.11.25 , 11:54 Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
04.11.25 , 11:46 Ο Δημήτρης έχει κοπέλα έξω από τη Φάρμα; - Άλλαξαν τα πράγματα με τη Στέλλα
04.11.25 , 11:35 Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
04.11.25 , 11:30 Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO
04.11.25 , 11:24 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
04.11.25 , 11:17 Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z
04.11.25 , 11:13 Φουρέιρα: Τι δήλωσε για τις συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου στη Eurovision
04.11.25 , 11:03 Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
04.11.25 , 11:01 Ποιο μεγάλο όνομα είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού
04.11.25 , 10:36 Γενέθλια για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο - Η έκπληξη της συζύγου του, Μαρίας
04.11.25 , 10:28 Τhanksgiving: Πότε και γιατί γιορτάζεται στην Αμερική
04.11.25 , 10:26 Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Βορίζια: Μετά την κηδεία της 56χρονης θα παραδοθούν τα τρία αδέλφια
Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το ''Π''»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μελέτης Παγώνης είναι interior designer και event stylist και φέτος τον συναντάμε ως αγοραστή και στο Cash or Trash, την πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Cash or Trash: Ο Πωλητής Που Συμπάθησε Τον Μελέτη Παγώνη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

Το βασιλικό αντικείμενο που τράβηξε το ενδιαφέρον του Μελέτη Παγώνη

Ο γνωστός event planner αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και προτιμά να επικεντρώνεται σε ό,τι αγαπά να κάνει περισσότερο.

Είναι ευρηματικός, ταλαντούχος και ένας από τους πιο πετυχημένους event stylists, ενώ ειδικότητά του είναι η διοργάνωση και ο στολισμός γάμων, πάρτι, καθώς και άλλων εκδηλώσεων, υλοποιώντας μοναδικά events.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

 

Είστε φαν του rustic glam, του vintage-inspired ή του traditional με ένα σύγχρονο twist, όποια και να είναι τα γούστα σας, ο Μελέτης Παγώνης είναι ο άνθρωπος που θα κάνει τη μέρα του γάμου σας αξέχαστη!

Ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι  @mel_pagonis
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πιο ακραίες ιδέες που έχει ακούσει από ζευγάρια για τον γάμο τους, ο Μελέτης Παγώνης ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι: «Έχω ακούσει, και συνεχίζω να ακούω, πάρα πολλές ιδέες, καινοτόμες, αστείες, έξυπνες και μη, και πλέον, να σου πω την αλήθεια, κρατάω ομπρέλα. Αφήνω τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα κι εγώ παράλληλα τους τεστάρω, έτσι στο τέλος τους προτείνω αυτό που τους πηγαίνει, βάσει του στιλ τους.

Ιδέες όπως το να έρθει η νύφη με αερόστατο (σε νησί, κατά την περίοδο μελτεμιών) ή το να ντυθούν όλοι οι προσκεκλημένοι αρχαίοι Έλληνες σε γάμο που ετοιμάζαμε στην Επίδαυρο, είναι αυτά που θυμάμαι πιο έντονα και σκάει το χειλάκι μου».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

 

Ενώ η συμβουλή του Μελέτη Παγώνη προς όσους ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και σχεδιάζουν τον γάμο τους είναι: «Αυτό που λέω και ξαναλέω στα ζευγάρια, κι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, είναι να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν τον γάμο τους καθαρά βάσει των δικών τους προτιμήσεων και όχι των συγγενών τους. Η μέρα είναι δική τους, για να χαμογελούν αυτοί. Όσοι τους αγαπούν θα χαίρονται με τη χαρά τους και θα απολαμβάνουν το ότι περνούν καλά».

 

Φέτος, συμμετέχει ως αγοραστής στο Cash or Trash, όπου θα «κονταροχτυπηθεί» με τους άλλους buyers, με σκοπό να δώσει την καλύτερη προσφορά και να αποκτήσει τα αντικείμενα που επιθυμεί!

 

 

Δείτε φωτογραφίες του Μελέτη Παγώνη στο Instagram:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mel Pagonis (@mel_pagonis)

 

Δείτε όλες τις εκπομπές του Cash or Trash

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
 |
CASH OR TRASH
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top