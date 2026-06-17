Παρόλο που η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ ανακτά την ορμή της, η Τουρκία χάνει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, καταλήγουν οι ευρωβουλευτές στο ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές.

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΕΛΚ (Κεφαλογιάννης, Μεϊμαράκης, Τσιόδρας, Μπελέρης), των Σοσιαλιστών (Μανιάτης, Αρναούτογλου, Παπανδρέου και Φαραντούρης), η Μ. Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, όπως επίσης και ο Ν. Αναδιώτης της Νίκης . Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς και του ΚΚΕ ψήφισαν αποχή. Το ίδιο και ο ευρωβουλευτής Μ.Φράγκος της Ελληνικής Λύσης.

Αποχή επέλεξαν και οι ευρωβουλευτές Φουρλάς, Χατζηπαντελα (ΕΛΚ) και Μαυρίδης (Σοσιαλιστές) της Κύπρου, ο Γιώργος Γεωργίου της Αριστεράς όπως και ο Γεάδης Γεάδη του ΕΛΑΜ. Ο Φειδίας Παναγιώτου καταψήφισε.

«Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για ένταξη στην ΕΕ, βασικές ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης παραμένουν ανεπίλυτες», αναφέρει η έκθεση.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις επίμονες ελλείψεις στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών προτύπων, της ελευθερίας του τύπου και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και να σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο.

Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η έκθεση επικρίνει επίσης την περιορισμένη αντίδραση άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πολλών κρατών μελών σε αυτές τις εξελίξεις, καλώντας τα να υιοθετήσουν μια πιο αυστηρή στάση για την υπεράσπιση των δημοκρατικών προτύπων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Παρόλο που η διαδικασία ένταξης έχει κολλήσει από το 2018, η Τουρκία παραμένει μια χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αναφέρει η έκθεση. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των Κυπρίων κυρίως ευρωβουλευτών που ψήφισαν είτε κατά ή αποχή.

«Η Τουρκία κινείται ραγδαία προς ένα πλήρως αυταρχικό μοντέλο»

Ο εισηγητής Sancho Nachez Amor (Σοσιαλιστές και Δημοκρατικοί, Ισπανία) δήλωσε: «Η Τουρκία συνεχίζει να κινείται ραγδαία προς ένα πλήρως αυταρχικό μοντέλο. Η πρόσφατη υπόθεση που στοχοποιεί το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, CHP, και την νόμιμη ηγεσία του είναι το τελευταίο παράδειγμα μιας ευρύτερης διάβρωσης του δημοκρατικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο μιας δικαστικής εξουσίας που χρησιμοποιείται ως όπλο για πολιτικούς σκοπούς. Μπροστά σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση, ανησυχούμε βαθιά για τη σιωπηλή αντίδραση της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών, τα οποία συνεχίζουν να αγνοούν τη συνεχιζόμενη αποδόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Αυτή η σιωπή υπονομεύει την εικόνα και την αξιοπιστία της ΕΕ και αποξενώνει περαιτέρω τα πιο φιλοευρωπαϊκά και φιλοδημοκρατικά τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, με συνέπειες που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αντιστραφούν».

