Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος κατέσφαξε μητέρα και πατέρα με διαφορά 12 ετών

Έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακούγονται οι κραυγές του πατέρα του

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος κατέσφαξε μητέρα και πατέρα με διαφορά 12 ετών
Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, με τον 46χρονο, ο οποίος δολοφόνησε τον πατέρα του. 12 χρόνια πριν είχε σκοτώσει με απίστευτη αγριότητα και τη μητέρα του.

Ερωτήματα εγείρονται για το λόγο που ο συγκεκριμένος άνδρας, παρά το ότι είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη, βρισκόταν εκτός φυλακής και χωρίς να βρίσκεται υπό παρακολούθηση, παρά τα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Γλυφάδα: Πώς έφθασε ο γιος από την αποφυλάκιση στη δολοφονία του πατέρα του

Το πρωί της Κυριακής, ο 46χρονος έστησε καρτέρι στον 80χρονο πατέρα του, την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία. Του επιτέθηκε με μαχαίρι και αφού τον αποτελείωσε τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Γλυφάδα δολοφονία 1

Σύμφωνα με μαρτυρίες, έβαλε δυνατά εκκλησιαστική μουσική, ενδεχομένως από τηλεόραση ή ραδιόφωνο, για να μην ακούγονται οι σπαρακτικές κραυγές του θύματος, που τον παρακαλούσε να σταματήσει. 

Δολοφονία Γλυφάδα: «Σταμάτα παιδί μου, μη με χτυπάς άλλο. Πέθανα»

«Πριν τον αποτελειώσει είπε παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο και μετά σιωπή» δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας.

Γλυφάδα: Η μητροκτονία του 2014

Τον Μάρτιο του 2014, ο 34χρονος τότε δράστης σόκαρε τους αστυνομικούς του Α.Τ Γλυφάδας, όταν τηλεφώνησε και με απίστευτη ψυχραιμία τους είπε πως είχε σκοτώσει τη μητέρα του. 

γλυφάδα δολοφονία 2

Γλυφάδα: Γιος σκότωσε τον πατέρα του- Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας στη Γλυφάδα, βρήκαν την άτυχη γυναίκα κατακρεουργημένη μέσα στο μπάνιο. Μάλιστα τότε ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του και του πατέρα του, αλλά δεν το βρήκε κι έτσι παραδόθηκε. 

Γλυφάδα: Η καταδίκη και η αποφυλάκιση

Καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία με μειωμένο καταλογισμό, λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε. 

ο δράστης της δολοφονίας στη Γλυφάδα

Ο δράστης της δολοφονίας στη Γλυφάδα

Όμως τέσσερα χρόνια αργότερα, χάρη στον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκε. Ο συγκεκριμένος νόμος του επέτρεπε να εκτίσει τη μισή ποινή κι επειδή κρατούταν σε ψυχιατρείο, κάθε μέρα μετρούσε διπλή. Έτσι τα 16 χρόνια έγιναν τέσσερα και ο 46χρονος βγήκε από τη φυλακή, παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας είχε επισημάνει πως είναι επικίνδυνος. 

Στο αποφυλακιστήριο αναγράφεται ξεκάθαρα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του».  Μετά την αποφυλάκισή του μάλιστα οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλεύτηκε, αλλά άγνωστο πώς και πότε βγήκε από το νοσοκομείο.

Παρ’ όλ’ αυτά οι μοναδικοί περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν ήταν να εμφανίζεται δυο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και να μένει στο σπίτι του πατέρα του.  

Ο 80χρονος που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα

Ο 80χρονος που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα. Τελευταία φορά που έδωσε το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου.

Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, όπου έγινε το φονικό, βρήκαν το άψυχο σώμα του 80χρουν μέσα στο πορτ μπαγκάζ και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα, όπου βρήκαν τον 46χρονο και του πέρασαν χειροπέδες. 

«Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», ήταν τα λόγια που τους είπε.

