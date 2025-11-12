Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει

«Έχω 5 μήνες να τα βάψω!» - Η φωτογραφία της εγκυμονούσας στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 11:26 Πρόστιμο «μαμούθ» 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο - Κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες
12.11.25 , 11:23 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα αξιολογήσω τα λάθη του ΣΚΑΙ»
12.11.25 , 11:18 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 11:12 Κωνσταντάρας: «Στενάχωρες οι αποχωρήσεις από την εκπομπή του Τσουρού»
12.11.25 , 10:58 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
12.11.25 , 10:43 Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD
12.11.25 , 10:42 Επιστρέφουν τα Υπέροχα Πλάσματα: Η Μυρτώ Αλικάκη έγινε πάλι «Μητσάκι»
12.11.25 , 10:41 Νανά Παλαιτσάκη: Οι ευχές στην Καινούργιου, ο Τσουρός και η Στεφανίδου
12.11.25 , 10:38 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 10:38 Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
12.11.25 , 10:12 Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
12.11.25 , 10:00 «Σκούρα» τα πράγματα για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
12.11.25 , 09:59 Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία
12.11.25 , 09:54 Κουτσελίνη: «Θυμάμαι ακόμη τη μέρα που ο μικρός Ανδρέας ήρθε στην εκπομπή»
12.11.25 , 09:45 Ιόλη Χιωτίνη: Οι σπουδές, το ύψος και η συμμετοχή της στο Cash or Trash
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του
Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της - «Έχω σοκαριστεί»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ανυπόμονη η Κατερίνα Καινουργιου: Θέλει να βάψει τα μαλλιά της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Η παρουσιάστρια, που πρόσφατα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με τον πιο γλυκό τρόπο, λάμπει από ευτυχία και απολαμβάνει στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, την κάθε στιγμή.

 

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η ίδια, εξαιτίας της εγκυμοσύνης της είχε αποφύγει να βάψει τα μαλλιά της για περίπου πέντε μήνες. Έτσι, σήμερα αποφάσισε να κάνει την πολυπόθητη αλλαγή και φυσικά δεν δίστασε να τη μοιραστεί με τους αγαπημένους της followers στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια ανέφερε με χαμόγελο: «Βέβαια, σήμερα έχω πολύ σημαντική δουλειά. Είναι από τις λίγες φορές που θέλω να προσπεράσω τη μαγειρική και να φύγω, αλλά δε γίνεται, γιατί έχω να βάψω ρίζα! Έχω τέσσερις με πέντε μήνες να τα βάψω. Οπότε, καταλαβαίνετε ποια είναι η ανυπομονησία μου…».

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι περιμένει κορίτσι! - «Νιώθω ευλογημένη»

Και πράγματι, η αλλαγή της ήταν εντυπωσιακή! Η Κατερίνα ανανέωσε το look της, επιστρέφοντας στο  ξανθό της χρώμα, και το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους θαυμαστές της, που έσπευσαν να της αφήσουν εκατοντάδες σχόλια και ευχές κάτω από τη νέα της ανάρτηση.

Έβαψε ρίζα η Κατερίνα Καινούργιου μετά από πέντε μήνες

Η παρουσιάστρια λάμπει όχι μόνο λόγω του νέου της χρώματος, αλλά και επειδή η χαρά της εγκυμοσύνης την κάνει να ακτινοβολεί περισσότερο από ποτέ.

Η Κατερίνα τόνισε τη σημασία του πρώτου τετραμήνου

Η Κατερίνα μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο καθοριστικό είναι το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης, ειδικά για γυναίκες που διανύουν τη μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ κρίσιμο, γι’ αυτό δεν το μοιράζεσαι. Μέχρι η γυναίκα να ολοκληρώσει το πρώτο τρίμηνο, να αρχίσει να περνάει το πρώτο τετράμηνο, είναι ένα διάστημα στο οποίο καλό είναι να μην το λέει δημόσια, να μην το μοιραστεί ακόμα, μέχρι να της πει ο γιατρός ότι όλα πάνε καλά και μπορεί να το χαρεί.»

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι, παρά τη χαρά της, εξακολουθεί να νιώθει αγωνία όπως κάθε μέλλουσα μαμά: «Και πάλι, μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης, η κάθε μανούλα έχει αυτό το άγχος και την αγωνία του να πάνε όλα καλά, του να προχωρήσει καλά μέχρι να κρατήσει το θαυματάκι της αυτό... αγκαλίτσα. Έχει αυτό λίγο το άγχος.»

 «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»

Με ειλικρίνεια και ευγνωμοσύνη, η Κατερίνα αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που είχε κάνει στο παρελθόν για να μείνει έγκυος.

 

Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;

«Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του. Όταν σταματάς να το σκέφτεσαι συνέχεια, όταν αφήνεσαι στη ροή, τότε γίνονται τα πιο όμορφα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μπέμπα περιμένω!»

Τέλος, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη χαρά της όταν αποκάλυψε και το φύλο του μωρού: «Μπέμπα περιμένω!» είπε χαμογελώντας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top