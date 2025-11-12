Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Η παρουσιάστρια, που πρόσφατα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με τον πιο γλυκό τρόπο, λάμπει από ευτυχία και απολαμβάνει στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, την κάθε στιγμή.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η ίδια, εξαιτίας της εγκυμοσύνης της είχε αποφύγει να βάψει τα μαλλιά της για περίπου πέντε μήνες. Έτσι, σήμερα αποφάσισε να κάνει την πολυπόθητη αλλαγή και φυσικά δεν δίστασε να τη μοιραστεί με τους αγαπημένους της followers στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια ανέφερε με χαμόγελο: «Βέβαια, σήμερα έχω πολύ σημαντική δουλειά. Είναι από τις λίγες φορές που θέλω να προσπεράσω τη μαγειρική και να φύγω, αλλά δε γίνεται, γιατί έχω να βάψω ρίζα! Έχω τέσσερις με πέντε μήνες να τα βάψω. Οπότε, καταλαβαίνετε ποια είναι η ανυπομονησία μου…».

Και πράγματι, η αλλαγή της ήταν εντυπωσιακή! Η Κατερίνα ανανέωσε το look της, επιστρέφοντας στο ξανθό της χρώμα, και το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους θαυμαστές της, που έσπευσαν να της αφήσουν εκατοντάδες σχόλια και ευχές κάτω από τη νέα της ανάρτηση.

Η παρουσιάστρια λάμπει όχι μόνο λόγω του νέου της χρώματος, αλλά και επειδή η χαρά της εγκυμοσύνης την κάνει να ακτινοβολεί περισσότερο από ποτέ.

Η Κατερίνα τόνισε τη σημασία του πρώτου τετραμήνου

Η Κατερίνα μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο καθοριστικό είναι το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης, ειδικά για γυναίκες που διανύουν τη μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ κρίσιμο, γι’ αυτό δεν το μοιράζεσαι. Μέχρι η γυναίκα να ολοκληρώσει το πρώτο τρίμηνο, να αρχίσει να περνάει το πρώτο τετράμηνο, είναι ένα διάστημα στο οποίο καλό είναι να μην το λέει δημόσια, να μην το μοιραστεί ακόμα, μέχρι να της πει ο γιατρός ότι όλα πάνε καλά και μπορεί να το χαρεί.»

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι, παρά τη χαρά της, εξακολουθεί να νιώθει αγωνία όπως κάθε μέλλουσα μαμά: «Και πάλι, μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης, η κάθε μανούλα έχει αυτό το άγχος και την αγωνία του να πάνε όλα καλά, του να προχωρήσει καλά μέχρι να κρατήσει το θαυματάκι της αυτό... αγκαλίτσα. Έχει αυτό λίγο το άγχος.»

«Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»

Με ειλικρίνεια και ευγνωμοσύνη, η Κατερίνα αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που είχε κάνει στο παρελθόν για να μείνει έγκυος.

«Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του. Όταν σταματάς να το σκέφτεσαι συνέχεια, όταν αφήνεσαι στη ροή, τότε γίνονται τα πιο όμορφα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μπέμπα περιμένω!»

Τέλος, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη χαρά της όταν αποκάλυψε και το φύλο του μωρού: «Μπέμπα περιμένω!» είπε χαμογελώντας.