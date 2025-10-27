Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης

Σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έκανε δεκτή την παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καϊμακάμη σήμερα το μεσημέρι. 

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δε θα κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το κόστος

Παράλληλα συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ένας εξ αυτών, αυτοαπασχολούμενος που αρνείται κάθε εμπλοκή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος

Πρόκειται για τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, με έδρα τα Γιαννιτσά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο, μέρος του οποίου φέρεται να αποδέχθηκε κατά την απολογία του. «Παραδέχομαι όσα έχω κάνει, αλλά με κατηγορείτε για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο να χρεώνονται όλα σε μένα».

ΟΠΕΚΕΠE: Στη φυλακή ο φερόμενος αρχηγός - «Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει»

«Ο καθένας είχε την ατομική του ευθύνη», φέρεται να δήλωσε ακόμη ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, προσθέτοντας πως η πρώην σύζυγός του – η οποία  τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» μετά την απολογία της -  δεν έχει καμία εμπλοκή. Η ίδια υποστήριξε ότι αγνοούσε πλήρως τις δραστηριότητες του πρώην συζύγου της. 

Ένας δεύτερος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του. Όπως υποστήριξε  ενεπλάκη άθελά του, καθώς —όπως είπε— είχε εμπιστευθεί τους προσωπικούς του κωδικούς στο taxisnet σε συγκατηγορούμενό του, ο οποίος τους χρησιμοποίησε παράνομα, δηλώνοντας στο όνομά του αγροτεμάχια που ουδέποτε κατείχε. Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στο κύκλωμα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 8 οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 άτομα κατηγορούνται για το σκάνδαλο 

Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται για την υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος επιχορηγήσεων, υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας.

Ο πρώτος που μπήκε σήμερα στο ανακριτικό γραφείο είναι ένας κατηγορούμενος που φέρεται να μισθώνει αλλά να έχει στην κατοχή του αγροτεμάχια. Από το 2022 εμφανίζεται ως οδηγός αυτοκινήτων μεταφορών και μάλιστα πλήρους απασχόλησης. Φέρεται να ανήκει στο περιβάλλον του Αρχηγού, καθώς η διεύθυνση επιτηδεύματος που δηλώνει είναι του 36χρονου από τα Γιαννιτσά.

