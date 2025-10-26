Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δε θα κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το κόστος

Το κυβερνητικό έργο στον τομέα τη Υγείας, της Ενέργειας, της Δημόσιας Τάξης, οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τον Τουρισμό, η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες επενδύσεις, ήταν τα σημαντικότερα θέματα που έθιξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανάρτηση του με ευχές, με αφορμή την σημερινή διπλή εορταστική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, όπου αναφερόμενος στην απελευθέρωση της πόλης το 1912, τόνισε ότι τα μεγάλα βήματα του έθνους μας έγιναν μέσα από ενότητα και πίστη στις δυνάμεις μας, και σημείωσε: «Αυτόν τον πατριωτισμό της ευθύνης που ενώνει, δεν διχάζει, έχουμε ανάγκη και σήμερα».

«Του Αγίου Δημητρίου σήμερα! Μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη μας που γιορτάζει σήμερα τον πολιούχο της, αλλά και την απελευθέρωσή της από τον οθωμανικό ζυγό. Τα μεγάλα βήματα του Έθνους μας έγιναν πάντα μέσα από την ενότητα και την πίστη στις δυνάμεις μας. Αυτόν τον πατριωτισμό της ευθύνης που ενώνει, δεν διχάζει, έχουμε ανάγκη και σήμερα» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στον τομέα της Υγείας και όπως είπε, ήταν και αυτή μια εβδομάδα όπου η υγεία βρέθηκε στο επίκεντρο. «Τρεις νέες υπερσύγχρονες μονάδες ζωής έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του ΕΣΥ: το αναβαθμισμένο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο του Ωνασείου, το νέο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, που υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ωνάση. Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων ανοίγει έναν νέο ορίζοντα ελπίδας, καθώς επεκτείνει την περίμετρο των επεμβάσεων ώστε, σταδιακά, να πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις για το σύνολο των ζωτικών οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπορούν να γίνονται εδώ και μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων σε μικρά παιδιά. Ενώ σύντομα θα αναπτυχθεί το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα, δίνοντας μία λύση σε μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους, που μέχρι τώρα κατέφευγαν στα κέντρα του εξωτερικού. Η αύξηση των μεταμοσχεύσεων σημαίνει περισσότερες ζωές που σώζονται. Τώρα που δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές, μαζί με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δωρεά οργάνων, χρειάζεται μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση. Ο κόσμος, είναι αλήθεια, ανταποκρίνεται στην καμπάνια του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων: ήδη, μέσα σε 20 ημέρες, προστέθηκαν 50.000 δωρητές ζωής. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί σε ελάχιστο χρόνο μέσω της νέας πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/delose-doreas-organon-iston» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Προσέθεσε άλλο ένα παράδειγμα ενίσχυσης του ΕΣΥ που όπως είπε είναι η πρόσληψη άλλων 158 διασωστών στο ΕΚΑΒ για την κάλυψη μόνιμων θέσεων.

«Η ορκωμοσία τους έγινε προ ημερών και μπήκαν αμέσως στη «μάχη». Μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε προκηρύξει 538 μόνιμες θέσεις, ενώ τους τελευταίους τρεις μήνες εντάχθηκαν στην οικογένεια του ΕΚΑΒ 426 άτομα επικουρικό προσωπικό, εκ των οποίων οι 329 είναι πληρώματα ασθενοφόρων. Αναγνωρίζουμε τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για να βοηθήσουν και να σώσουν ζωές. Γι' αυτό και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να καλύψουμε τα κενά και τις ελλείψεις που ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά και για την προσαρμογή του ΕΚΑΒ στα νέα δεδομένα: με νέο στόλο, σύγχρονα πρωτόκολλα εκπαίδευσης και ψηφιακά εργαλεία που κάνουν την επέμβαση πιο γρήγορη και αποτελεσματική» σημείωσε.

Ενεργειακή αυτονομία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο κρίσιμο πεδίο της ενεργειακής αυτονομίας και της γεωπολιτικής ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και επισήμανε ότι «και επίσημα πλέον, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, η κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για τις έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων σε 4 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σε μια έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων».

Όπως είπε, «η διαδικασία "τρέχει" γρηγορότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, που σημαίνει ότι προχωράμε τάχιστα. Θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης, στη συνέχεια ο φάκελος θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και, εφόσον εγκριθεί, θα υπογραφούν οι Συμβάσεις Μίσθωσης που θα τεθούν προς κύρωση από τη Βουλή». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι εκτός απροόπτου, εντός του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές και κατέληξε: «Η επιβεβαίωση κοιτασμάτων φυσικού αερίου από τον αμερικανικό κολοσσό θα μετατρέψει την Ελλάδα σε εναλλακτικό ενεργειακό τροφοδότη της Ευρώπης, ενισχύοντας τη θέση και τον ρόλο της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Θα πληρώσουν οι ένοχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σημαντική επιτυχία του αποκαλούμενου ελληνικού FBI, το οποίο-όπως είπε- κατάφερε να εξαρθρώσει κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματική, μεγάλης κλίμακας απάτη με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2018 έως το 2022. Ανέφερε ότι μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, συνελήφθησαν 37 άτομα, όπου οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είναι αγρότες ή παραγωγοί, ενώ τα χρήματα που φέρεται να εισέπραξαν παράνομα φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ, ίσως και παραπάνω.

«Οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει καιρό πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις δύο έρευνες να "συναντιούνται" τελικά στα ίδια πρόσωπα. Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όλα δείχνουν ότι το δίκτυο των εμπλεκόμενων είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ήδη θυμίζω ότι χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις ύψους 22 εκατ. ευρώ. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες» τόνισε.

Επίσης ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς, είπε ότι έχουν ήδη διατεθεί 40 εκατ. ευρώ και εγκρίθηκαν ακόμη 12 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι Περιφέρειες. Ακόμα-πρόσθεσε- έχουν εγκριθεί και διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας.

«Η προστασία της ζωικής παραγωγής είναι κρίσιμη για την οικονομία και την ελληνική ύπαιθρο. Η πρόληψη και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι καθοριστικές, γι' αυτό συγκροτούμε Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, με ειδικούς για να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο. Επιδίωξή μας είναι να κρατήσουμε ασφαλή την ελληνική κτηνοτροφία» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επιτυχίες της ΔΑΟΕ

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε επίσης αναφορά στο έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος που κλείνει αυτήν την εβδομάδα 1 χρόνο λειτουργίας. Είπε ότι όταν ανακοινώθηκε η ίδρυσή της, δεν έλλειψαν όσοι την αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό. «Όμως τα αποτελέσματα αυτού του πρώτου χρόνου είναι εντυπωσιακά και διαψεύδουν κάθε κακόπιστο. Η Υπηρεσία έχει χειριστεί 719 υποθέσεις, έχει εξαρθρώσει 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, ενώ έχει σχηματίσει δικογραφία για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν. Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και η διάπραξη απατών. Κατασχέθηκαν, επίσης, μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού, αλκοόλ, καθώς και αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης. Δεσμευόμαστε πως η Υπηρεσία θα ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο με προσωπικό, όσο και με τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα» τόνισε.

Συνέχισε την ανάρτηση του με την πορεία αξιοποίησης του συνόλου των χρηματοδοτικών εργαλείων, με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός. Όπως είπε, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2025, με πόρους 14,6 δισ. ευρώ (ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός της τελευταίας 15ετίας), έχει ήδη υλοποιηθεί κατά 93,6% για το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και κατά 110% για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης-συνέχισε- μέσω του ΤΑΑ υλοποιούνται 855 έργα, επίδοση που μας διατηρεί στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 27 της ΕΕ στην απορρόφηση πόρων. Στο ΕΣΠΑ 2021-2027 οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 81% και οι εντάξεις στο 72,4% του συνολικού προϋπολογισμού.

«Η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ήδη στηρίξει δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δάνεια συνολικού ύψους 13,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προχωρούν σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως τα νέα αρδευτικά έργα σε Θεσσαλία και Θράκη, ύψους σχεδόν 500 εκατ. ευρώ, με άλλα οκτώ έργα να ακολουθούν. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, να επενδυθεί κάθε πόρος σε δράσεις που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, βελτιώνουν τις υποδομές και δημιουργούν καλές δουλειές» κατέληξε.

Υποδομές Δικαστηρίων

Ανάμεσα στα έργα που προχωρούν, ο κ. Μητσοτάκης ξεχώρισε εκείνα που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Όπως είπε, τρία μεγάλα προγράμματα είναι ήδη σε εξέλιξη, για να αποκτήσουν τα δικαστήριά μας τις υποδομές που τους αξίζουν, από τον Πειραιά και το Συμβούλιο της Επικρατείας, μέχρι τα Δικαστήρια της Ευελπίδων και δεκάδες δικαστικά μέγαρα στην Περιφέρεια.

«Την ίδια ώρα, με εθνικούς πόρους υλοποιούνται έργα σε δήμους όλης της χώρας, από τη Βέροια και τη Λέσβο μέχρι το Ρέθυμνο και τους Λειψούς. Έργα μικρότερα ίσως, αλλά εξίσου σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών: γυμναστήρια, αναπλάσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, οδοποιία, καθώς και στέγαση δημοσίων υπαλλήλων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στον Τουρισμό, είπε ότι κινείται και φέτος σε τροχιά ρεκόρ, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σχεδόν 26 εκατ. ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τη χώρα το πρώτο οκτάμηνο του 2025, πάνω από 1 εκ. περισσότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 4,1%, χωρίς μάλιστα να συνυπολογίζονται όλες οι αφίξεις με κρουαζιερόπλοια. Ακόμα καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο των εισπράξεων, που μαρτυρά ότι οι επισκέπτες δαπανούν περισσότερα χρήματα, στηρίζοντας άμεσα την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Μόνο τον Αύγουστο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ στο οκτάμηνο έφτασαν τα 16,7 δισ.» είπε και προσέθεσε: «Σύμφωνα με την ΤτΕ επίσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας έφτασαν ήδη, μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2025, σε ιστορικό ρεκόρ, υπερβαίνοντας τα 8 δισ. ευρώ. Μέσα σε 6 χρόνια έχουμε συνολικά περισσότερες επενδύσεις από όσες έγιναν τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά και το είδος αυτών των επενδύσεων. Δεν μιλάμε μόνο για ακίνητα, αλλά για μεταποίηση και βιομηχανία, νέες τεχνολογίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δραστηριότητες που δημιουργούν αξία και καλές δουλειές. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πια "τοξική" οικονομία, όπως κάποτε. Είναι μια χώρα που εμπνέει εμπιστοσύνη και προοπτική. Και αυτό είναι κέρδος για όλους».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης και στη Βόρεια Εύβοια και στο «North Evia Pass 2025», μια δράση που -όπως είπε- στηρίζει ουσιαστικά μια περιοχή που δοκιμάστηκε, αλλά δεν λύγισε. Στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν μια άυλη ψηφιακή κάρτα για να ταξιδέψουν, να μείνουν, να φάνε και να κινηθούν στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. «Περισσότεροι από 5.500 δικαιούχοι θα επωφεληθούν από αυτή τη δυνατότητα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως την Τετάρτη, και η επιλογή θα γίνει, όπως πάντα, με κλήρωση» ανέφερε.

Διονύσης Σαββόπουλος

«Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Ο μήνας αυτός μας "πήρε μακριά" τον μεγάλο μας τραγουδοποιό, Διονύση Σαββόπουλο» είπε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην απώλεια του σημαντικού τραγουδοποιού. Και προσέθεσε: «Όμως, με έναν τρόπο, ο Νιόνιος θα είναι πάντα εδώ. "Η αξία της ζωής είναι να μπορείς να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Να τον μοιράζεσαι με τους άλλους, για να φτιάξεις κάτι ωραίο". Αυτό έκανε σε όλη του τη ζωή. Ξεπερνούσε τον εαυτό του, τις εποχές, τα στερεότυπα, κι έφτιαχνε κάτι ωραίο, για όλους μας. Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε, με τις λέξεις του σκεφτήκαμε, με το βλέμμα του καταλάβαμε πως η Ελλάδα μπορεί να είναι και τρυφερή και στοχαστική και ειλικρινής. Δεν αποχαιρετάς εύκολα έναν άνθρωπο που σε συντρόφευε τόσα χρόνια. Απλώς τον κουβαλάς μέσα σου».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «ότι ο Διονύσης θα συμφωνούσε και θα χαιρόταν που η ελληνική πολιτεία θα τιμήσει έναν άλλο κορυφαίο δημιουργό μας, τον Μάνο Χατζιδάκι, ανακηρύσσοντας το 2026 ως αφιερωματικό έτος στον συνθέτη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του» και κατέληξε: «Μια οφειλόμενη αναγνώριση στο πλούσιο έργο του διεισδυτικού δημιουργού, που δίδαξε Πολιτισμό όχι μόνο με το ταλέντο του, αλλά αντιτάσσοντας στον χυδαίο λαϊκισμό το ελεύθερο πνεύμα του και τη βαθιά παιδεία του. Με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετώ. Καλή Κυριακή!».