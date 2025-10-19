Κυριάκος Μητσοτάκης: «Fake news της αντιπολίτευσης η δήθεν 13ωρη εργασία»

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Πέμπτη.

«Διακινήθηκαν πολλές ψευδείς φήμες για το νομοσχέδιο αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά θα σας δώσω ένα και μόνο στοιχείο που αποδεικνύει τον ευεργετικό του χαρακτήρα: από τα περίπου 100 άρθρα, μια διευρυμένη πλειοψηφία βουλευτών, ακόμη και της αντιπολίτευσης, υπερψήφισε τουλάχιστον τα μισά», σημειώνει.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως μόνο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» και «ναι» σε 70 από τα περίπου 100 άρθρα, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι «κατά τα δύο τρίτα του, ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους και την αγορά εργασίας».

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί «13ωρης εργασίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει:

«Το πιο κραυγαλέο από τα fake news της αντιπολίτευσης ήταν η δήθεν γενικευμένη επιβολή 13ωρης εργασίας. Πρόκειται για ρύθμιση που ήδη ισχύει όταν η εργασία παρέχεται σε δύο εργοδότες και πλέον επεκτείνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, υπό συγκεκριμένους όρους — έως τρεις ημέρες τον μήνα και με τη συναίνεση του εργαζόμενου, η άρνηση του οποίου δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σειρά άλλων παρεμβάσεων:

Την πρόοδο στην τεχνική εκπαίδευση μέσω Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τις στοχευμένες ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα.

Τη στεγαστική συνδρομή για πυρόπληκτους.

Την αναβάθμιση του ΕΣΥ με νέες υποδομές στο «Αττικόν».

Την ψηφιακή δημοσίευση διαθηκών και την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών.

Την ενεργοποίηση διασταυρώσεων για ανασφάλιστα οχήματα.

Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ανέφερε την προώθηση του ψηφιακού αρχείου Τατοΐου και τα εκτεταμένα έργα σε Καυτανζόγλειο, Αλεξάνδρειο και ΟΑΚΑ.