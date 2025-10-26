ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 8 οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις

Απολογείται η «ηγετική ομάδα» που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Ο αρχηγός, με τη χλιδάτη ζωή και τα ακριβά γούστα, αλλά και οι υπαρχηγοί. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου που παρακολουθεί τη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής είναι 8 οι προφυλακίσεις. Τέσσερις χθες αργά το βράδυ και δύο σήμερα, ανάμεσά τους δυο γυναίκες και δύο αδέρφια.

Όλοι τους δήλωναν -ψευδώς- ότι είχαν αγροτεμάχια είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως μισθωτές, ενώ ένας εξ αυτών είχε το ρόλο να μεταφέρει τα χρήματα στους λογαριασμούς του Αρχηγού.

Μένει σήμερα να απολογηθούν άλλα έξι άτομα καθώς ο έβδομος ζήτησε εκ νέου προθεσμία για αύριο γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Πρόκειται για τον Αρχηγό με τη χλιδάτη ζωή τον 36χρονο από τα Γιαννιτσά και τρεις υπαρχηγούς. Τον πατέρα του που έχει το ρόλο του ενδιάμεσου, της συζύγου του και ενός υπαλλήλου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη που έχει το ρόλο του στρατολόγου. Αναμένεται να απολογηθούν και άλλα δύο αδέρφια ενώ οι απολογίες θα ολοκληρωθούν αύριο Δευτέρα.

