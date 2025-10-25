Προφυλακίστηκε και μια 53χρονη γυναίκα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους οι κόρες της

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία Eurokinissi
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «στρατολόγηση», οι διάλογοι του «αρχηγού» και οι απολογίες κατηγορουμένων / Βίντεο από κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Δεύτερη προσωρινή κράτηση αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λάμβαναν μέσω δόλιων μεθόδων μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπαν στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι - «Θα γινόμουν αγρότης»

Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες της προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Ενώπιον του ανακριτή, αναμένονται πλέον οι απολογίες άλλων δύο κατηγορούμενων από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας κατηγορούμενος με συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Από χθες που ξεκίνησε η απολογητική διαδικασία για τους 37 κατηγορούμενους, έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για απολογία 23 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι δύο προαναφερόμενοι θα οδηγηθούν στην φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

