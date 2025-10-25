Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για εγκληματική οργάνωση

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πριν από λίγο είχαμε απόφαση για την πρώτη προφυλάκιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο πρώτος κατηγορούμενος που οδηγείται στην φυλακή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανήκει στο στενό περιβάλλον του φερόμενου «Αρχηγού». Δηλώνει ως επαγγελματική δραστηριότητα «μελέτες ηλεκτρολόγου μηχανικού», αλλά εμφάνιζε και καλλιέργειες βίκου και σιταριού.

Δήλωνε σύμφωνα με το κατηγορητήριο ψευδή στοιχεία για ενοικιάσεις εκτάσεων, ενώ έχει και πολλά πάρε-δώσε σε τραπεζικούς λογαριασμούς με τον «Αρχηγό». Από τους 12 σημερινούς κατηγορούμενους, οι 8 έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μένει να απολογηθούν άλλοι τρεις.

Πώς «πολλαπλασίαζαν» το ζωικό κεφάλαιο για να παίρνουν επιδοτήσεις

Το «πάρτι» που γινόταν με τις παράνομες επιδοτήσεις έχει πολλά στοιχεία, ανέφερε η δικαστική συντάκτρια του Star.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μίας 28χρονης κατηγορουμένης: Ενώ το 2022 δήλωνε ένα πρόβατο, την επόμενη χρονιά δήλωνε

40 βοοειδή και δύο αιγοπρόβατα λαμβάνοντας ενίσχυση 31.246 ευρώ. Δήλωσε ζωικό κεφάλαιο και το 2024 και συγκεκριμένα δύο αιγοπρόβατα και 128 βοοειδή.

Όλες οι αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονταν μέσω του «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης.

Υπάρχει και άλλη περίπτωση: Κατηγορούμενος ενω δηλώνει ότι το 2023 και το 2024, είχε 45 αιγοπρόβατα, το μητρώο ζωικού κεφαλαίου έδειχνε ότι έχει μόλις 10.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία τρίτη περίπτωση: Γυναίκα από το Ρέθυμνο εμφανίζεται να νοικιάζει αγροτεμάχιο στη Γλαύκη Λάρισας κοντά στη Λίμνη Κάρλα. Η συγκεκριμένη γυναίκα λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» πήρε ενίσχυση 53.240 ευρώ, ωστόσο ο έλεγχος έδειξε ότι η ενοικίαση ήταν «μαϊμού» καθώς ο ιδιοκτήτης δεν είχε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.