ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος από Καλαμπάκα έβοσκε κοπάδι στην Αρκαδία!

Νοίκιαζε αγροτεμάχια από… νεκρό και ακτήμονες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 22:15 Φάρμα: Έτσι διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια της εβδομάδας
27.10.25 , 22:02 Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
27.10.25 , 21:54 Απογραφή Ασανσέρ: Λήγει στο τέλος Νοεμβρίου η προθεσμία
27.10.25 , 21:45 Φάρμα: Τα αγόρια που πήραν την ασυλία και έκλεισαν μία θέση στη 12άδα
27.10.25 , 21:38 Μοσχάτο: 15 Άτομα Επιτέθηκαν Σε Ανήλικο
27.10.25 , 21:30 Ανατροπή στη Φάρμα: Τέλος οι ομάδες και μάχη για τη διπλή ασυλία!
27.10.25 , 21:25 Nέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο Από Τον Εμπρησμό Αντιπροσωπείας Αυτοκινήτων
27.10.25 , 21:20 Πετρούπολη: Τρόμος Από Συμμορία Ανηλίκων
27.10.25 , 21:12 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος από Καλαμπάκα έβοσκε κοπάδι στην Αρκαδία!
27.10.25 , 21:12 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην έκθεση του Βαν Γκογκ στην Αθήνα με τα παιδιά της
27.10.25 , 21:02 SOS για τον ΗΣΑΠ Μοναστηράκι: Σάπια σίδερα πάνω από τα κεφάλια των επιβατών
27.10.25 , 21:00 LEADERS | Ανχος Εγκολφόπουλος: «Πριονίζουν σιγά σιγά τα πόδια της Τουρκίας»
27.10.25 , 20:40 Light: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον ενός μήνα γιο του
27.10.25 , 20:35 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Εγρήγορση ενόψει της αυριανής παρέλασης
27.10.25 , 20:16 Καρδίτσα: Με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα το μωρό που κάηκε με λάδι
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Aυτά είναι τα τέσσερα πιο σκληρά ζώδια του κύκλου
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
«Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Έγκλημα Χανιά: «Έβρισε τη μητέρα μου. Νόμιζα ότι θα με σκοτώσει»
Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το STAR φέρνει στο φως μια ακόμα απίστευτη καταγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γυναίκα-κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα με δραστηριότητα στην Καλαμπάκα, μίσθωνε βοσκοτόπι για το κοπάδι της 480 χιλιόμετρα μακριά, στην Αρκαδία. Η ίδια, μάλιστα γυναίκα μίσθωνε γη, ακόμα κι από νεκρό! 


Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης

Όπως ανέφερε η δικαστική συντάκτρια του STAR Άννα Σταματιάδου, πρόκειται για μία γυναίκα που δήλωνε κύρια δραστηριότητα την εκτροφή βοοειδών και βουβαλιών με έδρα την Καλαμπάκα, η οποία νοίκιαζε χιλιάδες στρέμματα  για το κοπάδι της που μέτραγε μόλις 18 αιγοπρόβατα στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Μαντίνεια Αρκαδίας. Μια απόσταση δηλαδή με το πήγαινε – έλα κοντά στα 1.000 χιλιόμετρα τη μέρα! 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο «υπαρχηγός» από την Κρήτη

Η ίδια μίσθωνε γη από ακτήμονες, όπως προκύπτει από τις σχετικές διασταυρώσεις, ο ένας μάλιστα φαίνεται να της εκμίσθωνε αγροτεμάχια στην Καλαμπάκα επί ένα χρόνο, ενώ είχε ήδη αποδημήσει! Τέλος, ένα  από τα σημεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον των Αρχών, το γεγονός ότι νοίκιαζε αγροτεμάχια για καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών (καλαμπόκια και τριφύλλια)  σε περιοχές που δεν μπορούσαν καλλιεργηθούν καν! 

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δε θα κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το κόστος

Και ενώ από το 2020 έως το 2024 έπαιρνε διαρκώς επιδοτήσεις, παρουσιάζεται το 2023  να μην εμφανίζει έσοδα από κτηνοτροφική ή γεωργική δραστηριότητα, ενώ μόνο για τη συγκεκριμένη χρονιά εισέπραξε επιδότηση 17.000 ευρώ. Πολλά τα παράδοξα και αρκετή η δουλειά των εισαγγελικών αρχών… 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
 |
ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top