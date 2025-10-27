ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος από Καλαμπάκα έβοσκε κοπάδι στην Αρκαδία!

Το STAR φέρνει στο φως μια ακόμα απίστευτη καταγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γυναίκα-κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα με δραστηριότητα στην Καλαμπάκα, μίσθωνε βοσκοτόπι για το κοπάδι της 480 χιλιόμετρα μακριά, στην Αρκαδία. Η ίδια, μάλιστα γυναίκα μίσθωνε γη, ακόμα κι από νεκρό!

Όπως ανέφερε η δικαστική συντάκτρια του STAR Άννα Σταματιάδου, πρόκειται για μία γυναίκα που δήλωνε κύρια δραστηριότητα την εκτροφή βοοειδών και βουβαλιών με έδρα την Καλαμπάκα, η οποία νοίκιαζε χιλιάδες στρέμματα για το κοπάδι της που μέτραγε μόλις 18 αιγοπρόβατα στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Μαντίνεια Αρκαδίας. Μια απόσταση δηλαδή με το πήγαινε – έλα κοντά στα 1.000 χιλιόμετρα τη μέρα!

Η ίδια μίσθωνε γη από ακτήμονες, όπως προκύπτει από τις σχετικές διασταυρώσεις, ο ένας μάλιστα φαίνεται να της εκμίσθωνε αγροτεμάχια στην Καλαμπάκα επί ένα χρόνο, ενώ είχε ήδη αποδημήσει! Τέλος, ένα από τα σημεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον των Αρχών, το γεγονός ότι νοίκιαζε αγροτεμάχια για καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών (καλαμπόκια και τριφύλλια) σε περιοχές που δεν μπορούσαν καλλιεργηθούν καν!

Και ενώ από το 2020 έως το 2024 έπαιρνε διαρκώς επιδοτήσεις, παρουσιάζεται το 2023 να μην εμφανίζει έσοδα από κτηνοτροφική ή γεωργική δραστηριότητα, ενώ μόνο για τη συγκεκριμένη χρονιά εισέπραξε επιδότηση 17.000 ευρώ. Πολλά τα παράδοξα και αρκετή η δουλειά των εισαγγελικών αρχών…

