ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο «υπαρχηγός» από την Κρήτη

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» η πρώην σύζυγος του «αρχηγού»

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 26.10.25, 21:16
Δείτε ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για την υπόθεση / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ένατο ένταλμα προσωρινής κράτησης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπέγραψαν ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 8 οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις

Πρόκειται για τον κατά τη δικογραφία υπαρχηγό του κυκλώματος, 38 ετών, υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ενώπιον του ανακριτή να αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων στο σύστημα.

Προφυλακίστηκε και μια 53χρονη γυναίκα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» η πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού

Σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τίθεται με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της, η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατυε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της. 

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα» απάντησε στις κατηγορίες η κατηγορούμενη. «Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» είπε στον δικαστικό λειτουργό.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια, ενώ η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο Δευτέρα.

Ανακριτής και Εισαγγελέας μέχρι ώρας έχουν αποφασίσει την προσωρινή κράτηση 9 κατηγορουμένων.

