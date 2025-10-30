ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας για τα αρχεία του 2025

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για το σκάνδαλο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ / OPEN
Η οικονομική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το πρωί της Πέμπτης 30/10 για να πάρει τα αρχεία του 2025. 

Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει η Οικονομική Αστυνομία μαζί με τη ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών).

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος από Καλαμπάκα έβοσκε κοπάδι στην Αρκαδία!

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 προφυλακίσεις για την υπόθεση 

Μετά τις απολογίες των 37 κατηγορούμενων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 13 πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Μια γυναίκα, πρώην σύζυγος του αρχηγού, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 23.

Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης

Για την υπόθεση -που αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα που αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΦΟΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
