Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους έστειλαν βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα!

Δεν έχουν τελειωμό κάθε χρόνο τα ατυχήματα κοντά στο αεροδρόμιο της Σκιάθου από τουρίστες που πλησιάζουν αρκετά κοντά στα αεροπλάνα τα οποία απογειώνονται.

Το ίδιο γίνεται και φέτος, ενώ είδαμε και βαλίτσες να... επιπλέουν στη θάλασσα, αφού οι τουρμπίνες των αεροσκαφών τις πέταξαν μέσα στο νερό. Συγκεκριμένα, τουρίστες που βρίσκονταν στην παραλία δίπλα στο αεροδρόμιο, πλησίασαν με σκοπό να τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες από τα αεροπλάνα την ώρα που απογειώνονται ή προσγειώνονται. Λίγο αργότερα χρειάστηκε να κάνουν μακροβούτι για να σώσουν τα υπάρχοντά τους από το νερό, αφού οι βαλίτσες τους βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα.

Βίντεο που κατέγραψε αυτά τα απίστευτα πλάνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.