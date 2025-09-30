Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά

Μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου η Νικόλ Κίντμαν κι ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να τραβήξουν παράλληλους δρόμους, σύμφωνα με πληροφορίες του E! News.

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Διαζύγιο «βόμβα» στη showbiz / AP IMAGES (LM Otero)

Οι δυο τους «ζουν χωριστά «από τις αρχές του καλοκαιριού» αναφερούν πηγές από το περιβάλλον τους, με τις φήμες να «οργιάζουν» εδώ και καιρό. Μέχρι στιγμής το ζευγάρι δεν έχει παραδεχτεί δημόσια τον χωρισμό τους, αλλά, όπως όλα δείχνουν, η απόφασή τους είναι τελειωτική.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κι ο καταξιωμένος τραγουδιστής γνωρίστηκαν το 2005 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα, το 2006. Από τον έρωτά τους γεννήθηκαν δύο κορίτσια, που παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Παρά την αναγνωρισιμότητά τους, κράτησαν χαμηλούς τόνους σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.