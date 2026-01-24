Σύψας: «Η εγκεφαλίτιδα είναι μια από τις σπάνιες επιπλοκές της γρίπης»

Το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star (23/1/26) σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο παιδιών που νοσηλεύονται με σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη

Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για την 6χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Το κοριτσάκι διαγνώσθηκε με εγκεφαλίτιδα, μια σοβαρή επιπλοκή που της προκάλεσε η γρίπη.

«Η εγκεφαλίτιδα είναι μια από τις σπάνιες επιπλοκές της γρίπης. Μπορεί να συμβεί και σε παιδιά και ενήλικες. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει και στο παρελθόν», επισήμανε στο Μega ο Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας - Λοιμωξιολογίας, Νικόλαος Σύψας.

Τα νέα για το 3χρονο αγοράκι από την Κόρινθο είναι καλύτερα, καθώς η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται και αναμένεται να βγει από την εντατική.

Οι ειδικοί επισημαίνουν εδώ και καιρό πως αναμένεται κορύφωση των κρουσμάτων της γρίπης και των αναπνευστικών λοιμώξεων την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, κατά την εβδομάδα 12- 18 Ιανουαρίου, καταγράφηκαν:

23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ

εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 613 νέες εισαγωγές

Όσα είπε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νικόλαος Σύψας για τη γρίπη/ βίντεο Mega

«Βρισκόμαστε στο κέντρο της επιδημίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναπνευστικές λοιμώξεις του χειμώνα, οι οποίες θα συνεχιστούν για 6 έως 8 εβδομάδες, μέχρι τα μέσα Μαρτίου», συμπλήρωσε ο καθηγητής Νικόλαος Σύψας.

Ο λοιμωξιολόγος ανέφερε επίσης ότι μπορούμε να κολλήσουμε τη γρίπη από οπουδήποτε, από οποιονδήποτε κλειστό χώρο κι όχι υποχρεωτικά από το σχολείο, αλλά ακόμη και στο λεωφορείο, το σούπερ μάρκετ κτλ. «Είναι σημαντικό στους κλειστούς χώρους να φοράμε μάσκες», επισήμανε και τόνισε την ανάγκη για έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, προκειμένου να χορηγηθεί αντιϊκή αγωγή.

«Το πλύσιμο των χεριών και ο αερισμός των χώρων και φυσικά ο εμβολιασμός», είναι στα βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση της γρίπης.

Πού οφείλεται η έξαρση της γρίπης στα παιδιά - Τι να προσέχουν οι γονείς

Η παθολόγος και καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Θεοδώρα Ψαλτοπούλου μιλώντας χθες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη, εξήγησε ότι η αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά μπορεί να σχετίζεται με το άνοιγμα των σχολείων, «αλλά οφείλεται κυρίως σε ένα πολύ μεταδοτικό υπόκλαδο της γρίπης Α, το Κ». Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα στέλεχος που «δεν προκαλεί ευτυχώς βαρύτερη νόσηση, αλλά αναλογικά νοσούν την ίδια στιγμή περισσότερα άτομα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η ίδια στη συμπτωματολογία των παιδιών. «Στα παιδιά τα συμπτώματα της γρίπης μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία και εκεί που έχουμε μία εικόνα ελαφριάς ίωσης, μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα», τόνισε και προέτρεψε τους γονείς να είναι σε επικοινωνία με τον παιδίατρο τους σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων.

Αναφορά στο υποστέλεχος Κ της γρίπης Α έκανε και ο γνωστός παιδίατρος, Σπύρος Μαζάνης, μιλώντας στον Alpha. Όπως είπε, «φαίνεται ότι διανύουμε μια περίοδο τέτοιας έξαρσης που την είχαμε ξαναζήσει πριν 18-19 χρόνια, αν θυμόσαστε με το Η1Ν1».

Μαζάνης: O ιός της γρίπης εμφανίζεται πριν αρχίσουν τα συμπτώματα/ βίντεο Alpha

Ο παιδίατρος επισήμανε ότι στα χαρακτηριστικά αυτής της γρίπης είναι ότι μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα από ένα άτομο σε ένα άλλο και ότι η μετάδοσή του ξεκινάει ακόμα και 2-3 μέρες, πριν το άτομο που έχει νοσήσει, εμφανίσει συμπτώματα υψηλού πυρετού, έντονου βήχα και μυαλγιών.

Ο κ. Μαζάνης τόνισε επίσης ότι παρατηρείται να βγαίνουν αρνητικά τα τεστ παρά την έντονη συμπτωματολογία γριπώδους συνδρομής και πως όταν πια αρχίζουν να υποχωρούν τα συμπτώματα, βγαίνει θετικό.

«Ο πολύ υψηλός πυρετός και ο έντονος βήχας μέχρι δύσπνοιας, δηλαδή να δυσκολεύεται το παιδί να αναπνεύσει, είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να οδηγήσουν οπωσδήποτε στον γιατρό», κατέληξε ο παιδίατρος.

