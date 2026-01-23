«Σαρώνει» η γρίπη: «Εξελίσσεται ραγδαία & μπορεί να φτάσει σε βαριά εικόνα»

Τα συμπτώματα και οι σοβαρές επιπτώσεις - Τι λέει η Θ. Ψαλτοπούλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 21:32 Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
23.01.26 , 21:25 Κλήρωση Eurojackpot 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
23.01.26 , 21:13 Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
23.01.26 , 21:07 Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη
23.01.26 , 20:48 Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
23.01.26 , 20:24 Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»
23.01.26 , 20:13 Σπύρος Καρατζαφέρης: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Λίλλυς
23.01.26 , 20:11 Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
23.01.26 , 19:58 Έλενα Παπαρίζου: Εντυπωσιακή και πιο αδύνατη από ποτέ στη νέα της εμφάνιση
23.01.26 , 19:58 Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν
23.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;
23.01.26 , 19:24 Ακίνητα: Παράταση για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
23.01.26 , 19:17 Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;
23.01.26 , 18:55 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά
23.01.26 , 18:30 Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα κρούσματα της γρίπης, με τα παιδιά να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων. Για τις αιτίες της έξαρσης, τους κινδύνους αλλά και την πίεση στο σύστημα υγείας μίλησε η παθολόγος και καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά σχετίζεται με το άνοιγμα των σχολείων, η ίδια διευκρίνισε ότι «μπορεί να οφείλεται και σε αυτό, αλλά οφείλονται κυρίως σε ένα πολύ μεταδοτικό υπόκλαδο της γρίπης Α, τον Κάπα». Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα στέλεχος που «δεν προκαλεί ευτυχώς βαρύτερη νόσηση, αλλά αναλογικά νοσούν την ίδια στιγμή περισσότερα άτομα».

Εποχική γρίπη: Γιατί είναι τόσο «επιθετική» φέτος - Λοιμωξιολόγος εξηγεί

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπτωματολογία των παιδιών, καθώς, όπως τόνισε η καθηγήτρια, «στα παιδιά τα συμπτώματα της γρίπης μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία και εκεί που έχουμε μία εικόνα ελαφριάς ίωσης, μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα». Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του γονέα με τον παιδίατρο και η γρήγορη επικοινωνία σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπτωματολογία των παιδιών

Τα συμπτώματα της γρίπης 

Στα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται, όπως ανέφερε, «ένας πυρετός που δεν κατεβαίνει, ένας πυρετός με εξάνθημα, δύσπνοια, αφυδάτωση, νωθρότητα, ευερεθιστότητα ή συμπτώματα από το γαστρεντερικό». Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλα αυτά μας οδηγούν στον παιδίατρο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει και «η δυνατότητα του self test για να δούμε αν έχουμε γρίπη, κορονοϊό ή αναπνευστικό συγκυτιακό ιό», τονίζοντας ότι «η έγκαιρη παρέμβαση είναι κλειδί εδώ».

Γρίπη Α: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε»

Αναφορικά με την πίεση στο σύστημα υγείας, η κυρία Ψαλτοπούλου δήλωσε πως «δεν το γνωρίζουμε ακόμα αν έχουμε φτάσει στην κορύφωση», επισημαίνοντας ότι «γεγονός είναι ότι θα παραμείνει η πίεση Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο». Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους, καθώς «οι επαγγελματίες υγείας διεθνώς θεωρούν ότι ο εμβολιασμός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μειωθούν οι επιπτώσεις».

Όπως κατέληξε, οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν «από την απώλεια ζωής αλλά και επιπτώσεις στο αναπνευστικό, στο καρδιαγγειακό ή και στο νευρικό σύστημα», ακόμη κι αν πρόκειται για σπάνιες περιπτώσεις. «Με αυτά δεν παίζουμε πραγματικά», ήταν το σαφές μήνυμά της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΕΟΔΩΡΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΡΙΠΗ
 |
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top