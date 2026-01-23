«Σαρώνει» η γρίπη: «Εξελίσσεται ραγδαία & μπορεί να φτάσει σε βαριά εικόνα»

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα κρούσματα της γρίπης, με τα παιδιά να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων. Για τις αιτίες της έξαρσης, τους κινδύνους αλλά και την πίεση στο σύστημα υγείας μίλησε η παθολόγος και καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά σχετίζεται με το άνοιγμα των σχολείων, η ίδια διευκρίνισε ότι «μπορεί να οφείλεται και σε αυτό, αλλά οφείλονται κυρίως σε ένα πολύ μεταδοτικό υπόκλαδο της γρίπης Α, τον Κάπα». Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα στέλεχος που «δεν προκαλεί ευτυχώς βαρύτερη νόσηση, αλλά αναλογικά νοσούν την ίδια στιγμή περισσότερα άτομα».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπτωματολογία των παιδιών, καθώς, όπως τόνισε η καθηγήτρια, «στα παιδιά τα συμπτώματα της γρίπης μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία και εκεί που έχουμε μία εικόνα ελαφριάς ίωσης, μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα». Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του γονέα με τον παιδίατρο και η γρήγορη επικοινωνία σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων».

Τα συμπτώματα της γρίπης

Στα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται, όπως ανέφερε, «ένας πυρετός που δεν κατεβαίνει, ένας πυρετός με εξάνθημα, δύσπνοια, αφυδάτωση, νωθρότητα, ευερεθιστότητα ή συμπτώματα από το γαστρεντερικό». Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλα αυτά μας οδηγούν στον παιδίατρο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει και «η δυνατότητα του self test για να δούμε αν έχουμε γρίπη, κορονοϊό ή αναπνευστικό συγκυτιακό ιό», τονίζοντας ότι «η έγκαιρη παρέμβαση είναι κλειδί εδώ».

Αναφορικά με την πίεση στο σύστημα υγείας, η κυρία Ψαλτοπούλου δήλωσε πως «δεν το γνωρίζουμε ακόμα αν έχουμε φτάσει στην κορύφωση», επισημαίνοντας ότι «γεγονός είναι ότι θα παραμείνει η πίεση Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο». Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους, καθώς «οι επαγγελματίες υγείας διεθνώς θεωρούν ότι ο εμβολιασμός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μειωθούν οι επιπτώσεις».

Όπως κατέληξε, οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν «από την απώλεια ζωής αλλά και επιπτώσεις στο αναπνευστικό, στο καρδιαγγειακό ή και στο νευρικό σύστημα», ακόμη κι αν πρόκειται για σπάνιες περιπτώσεις. «Με αυτά δεν παίζουμε πραγματικά», ήταν το σαφές μήνυμά της.