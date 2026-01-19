Γρίπη Α: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε»

«Οι εμβολιασμένοι δε θα κάνουν 41 πυρετό»

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Μ. Παγώνη για γρίπη: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Μέχρι τέλος Μάρτη η έξαρση» / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα βιώνει σημαντική αύξηση κρουσμάτων εποχικής γρίπης, προκαλώντας ανησυχία σε ειδικούς και πολίτες. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε η Ματίνα Παγώνη, τονίζοντας ότι φέτος κυριαρχεί ένα ιδιαίτερα επιθετικό στέλεχος της γρίπης Α, γνωστό ως «Κ», το οποίο έχει εξαιρετικά υψηλή μεταδοτικότητα. Η μετάδοση του ιού γίνεται πολύ γρήγορα από άτομο σε άτομο, γεγονός που επιτείνει την εξάπλωση της νόσου στην κοινότητα.

Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Σύμφωνα με την ίδια, στα νοσοκομεία νοσηλεύονται κυρίως ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα και ανεμβολίαστοι ασθενείς, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. «Το στέλεχος Κ της γρίπης Α έχει τρελή μεταδοτικότητα», τόνισε. Η κ. Παγώνη υπογράμμισε ότι το εμβόλιο κατά της γρίπης, παρότι αναπτύχθηκε πριν από δεκαετίες, παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο προφύλαξης: μειώνει τη σοβαρότητα της ασθένειας και αποτρέπει υψηλό πυρετό και έντονη καταπόνηση του οργανισμού. Χωρίς εμβολιασμό, πρόσθεσε, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα τόσο δυναμικό στέλεχος.

«Σέβομαι τις αποφάσεις των ανθρώπων για τα εμβόλια, αλλά παίρνουν και την ευθύνη των παιδιών τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρόκειται για ένα εμβόλιο 70 χρόνων», δήλωσε και συνέχισε: «Η κλινική εικόνα των εμβολιασμένων θα είναι πολύ καλύτερη, δεν θα κάνουν 41 πυρετό και δεν θα καταπονέσουν τον οργανισμό τους».

Aσφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ από το κύμα γρίπης στη χώρα

Η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, με πιθανότητα να εμφανιστεί ακόμη και δεύτερο κύμα κατά τους επόμενους μήνες. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απηύθυνε επίσης έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν άμεσα, υπενθυμίζοντας ότι τα εμβόλια διατίθενται δωρεάν στα φαρμακεία με απλή χρήση ΑΜΚΑ.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης Α

Τα συμπτώματα της γρίπης είναι τυπικά αλλά συχνά έντονα:

  • υψηλός πυρετός για 1-2 ημέρες,
  • έντονος βήχας,
  • πόνος στο στήθος,
  • κεφαλαλγία,
  • κακουχία,
  • μυϊκή αδυναμία

Σε παιδιά, η νόσος μπορεί να παρουσιάσει πιο παρατεταμένη διάρκεια των συμπτωμάτων και απαιτείται στενή παρακολούθηση για πιθανά επιπλέον προβλήματα, όπως πνευμονία ή ωτίτιδα.

«Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά - Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το «κύμα»

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι αισθάνονται άρρωστοι δεν πρέπει να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο και ούτε να χορηγούν αντιβιοτικά χωρίς πρώτα να επικοινωνούν με γιατρό. Η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και χρήση μάσκας σε συνωστισμένους χώρους, παραμένει επίσης κρίσιμη για τη μείωση της διασποράς.

ΓΡΙΠΗ
ΓΡΙΠΗ Α
ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ
