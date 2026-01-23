Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Κρίσιμες ώρες για 6χρονη που νοσηλεύεται με γρίπη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα. Δύο παιδιά νοσηλεύονται στην ΜΕΘ του Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το ένα, ένα 6χρονο κοριτσάκι, χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 6χρονη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, μία σοβαρή επιπλοκή που προκαλεί η γρίπη, με τους γιατρούς να είναι σε επιφυλακή, αφού τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα.

Το κοριτσάκι έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η μικρή επέστρεψε από το σχολείο, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Της έκαναν τεστ το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως ο πυρετός επέμενε, ώσπου το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Η γιαγιά της 6χρονης περιέγραψε στο Star πώς η εγγονή της κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά: «Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Της κάνουν εξετάσεις, τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο».

Γρίπη: Ευχάριστα τα νέα για το τρίχρονο αγοράκι

Από την άλλη, τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το τρίχρονο αγοράκι και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγει τις επόμενες ώρες από την εντατική.

Την Τετάρτη, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Το παιδάκι περίπου πριν από 20 μέρες 25 μέρες είχε περάσει και Covid, οπότε ήταν λίγο επιβαρυμένο. Ήρθε, όμως, και η γρίπη να βαρύνει την κατάσταση», δήλωσε στο Star ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντης Μέλλος.

Οι γιατροί συμβουλεύουν τους γονείς να είναι σε επιφυλακή και να μην εφησυχάζουν αφού οι ιώσεις αυτές μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία .

«Κόκκινος» συναγερμός για τη γρίπη στα παιδιά

Τις τελευταίες ημέρες στα δύο νοσοκομεία Παίδων οι εισαγωγές παιδιών με γρίπη είναι αυξημένες.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στα εφημερεύοντα νοσοκομεία προσέρχονται πάνω από 250 παιδιά και εισάγονται περίπου τα 50.

Σημειώνεται ότι τα συμπτώματα στα παιδιά μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία. «Από ελαφριά ίωση μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα. Σημαντική η συνεργασία του γονέα με τον παιδίατρο και γρήγορη επικοινωνία σε επιδείνωση. Πυρετός υψηλός δύσπνοια self test», εξήγησε η Παθολόγος και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Αυξάνονται εισαγωγές και διασωληνώσεις από γρίπη

Την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε κατακόρυφα η αύξηση των κρουσμάτων, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει:

613 νέες εισαγωγές

23 διασωληνωμένους

7 θανάτους

