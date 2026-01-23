Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

«Ενώ έτρωγε άρχισε να μην αισθάνεται καλά», λέει η γιαγιά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 21:40 Πρόταση γάμου στο Deal - Η παίκτρια αιφνιδιάστηκε από τον σύντροφό της
23.01.26 , 21:32 Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
23.01.26 , 21:25 Κλήρωση Eurojackpot 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
23.01.26 , 21:13 Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
23.01.26 , 21:07 Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη
23.01.26 , 20:48 Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
23.01.26 , 20:24 Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»
23.01.26 , 20:13 Σπύρος Καρατζαφέρης: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Λίλλυς
23.01.26 , 20:11 Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
23.01.26 , 19:58 Έλενα Παπαρίζου: Εντυπωσιακή και πιο αδύνατη από ποτέ στη νέα της εμφάνιση
23.01.26 , 19:58 Μετά τις πλημμύρες το πλιάτσικο στις περιουσίες που επλήγησαν
23.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα «συνώνυμα» δυσκόλεψαν τον Χάρη - Εσύ πώς θα τα πας;
23.01.26 , 19:24 Ακίνητα: Παράταση για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
23.01.26 , 19:17 Sinners: Τι είναι αυτή η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ;
23.01.26 , 18:55 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι ημερομηνίες - κλειδιά
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κρίσιμες ώρες για 6χρονη που νοσηλεύεται με γρίπη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα. Δύο παιδιά νοσηλεύονται στην ΜΕΘ του Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το ένα, ένα 6χρονο κοριτσάκι, χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

«Σαρώνει» η γρίπη: «Εξελίσσεται ραγδαία & μπορεί να φτάσει σε βαριά εικόνα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 6χρονη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, μία σοβαρή επιπλοκή που προκαλεί η γρίπη, με τους γιατρούς να είναι σε επιφυλακή, αφού τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. 

Το κοριτσάκι έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η μικρή επέστρεψε από το σχολείο, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Της έκαναν τεστ το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως ο πυρετός επέμενε, ώσπου το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Γρίπη: Διασωληνωμένη με εγκεφαλίτιδα η 6χρονη - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Η γιαγιά της 6χρονης περιέγραψε στο Star πώς η εγγονή της κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά: «Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Της κάνουν εξετάσεις, τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο».

Γρίπη: Ευχάριστα τα νέα για το τρίχρονο αγοράκι

Από την άλλη, τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το τρίχρονο αγοράκι και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγει τις επόμενες ώρες από την εντατική.

Την Τετάρτη, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

«Το παιδάκι περίπου πριν από 20 μέρες 25 μέρες είχε περάσει και Covid, οπότε ήταν λίγο επιβαρυμένο. Ήρθε, όμως, και η γρίπη να βαρύνει  την κατάσταση», δήλωσε στο Star ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντης Μέλλος. 

Οι γιατροί συμβουλεύουν τους γονείς να είναι σε επιφυλακή και να μην εφησυχάζουν αφού οι ιώσεις αυτές μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία . 

«Κόκκινος» συναγερμός για τη γρίπη στα παιδιά

Τις τελευταίες ημέρες στα δύο νοσοκομεία Παίδων οι εισαγωγές παιδιών με γρίπη είναι αυξημένες. 

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στα εφημερεύοντα νοσοκομεία προσέρχονται πάνω από 250 παιδιά και εισάγονται περίπου τα 50. 

Έρχονται πάνω απο 250 παιδιά στην εφημερία και εισαγονται περιπου 50. 

Σημειώνεται ότι τα συμπτώματα στα παιδιά μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία. «Από ελαφριά ίωση μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα. Σημαντική η συνεργασία του γονέα με τον παιδίατρο και γρήγορη επικοινωνία σε επιδείνωση. Πυρετός υψηλός δύσπνοια self test», εξήγησε η Παθολόγος και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. 

Αυξάνονται εισαγωγές και διασωληνώσεις από γρίπη

Την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε κατακόρυφα η αύξηση των κρουσμάτων, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει: 

  • 613 νέες εισαγωγές
  • 23 διασωληνωμένους
  • 7 θανάτους

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΠΗ
 |
ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ
 |
ΧΡΟΝΗ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top