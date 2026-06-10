Τα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει στην τηλεόραση κλήθηκε να σχολιάσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία βρέθηκε στο λαμπερό opening του νέου εστιατορίου του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, στη Βούλα.

Η παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τα επαγγελματικά της σχέδια, ξεκαθαρίζοντας πως, αν και βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες συζητήσεις, δεν αποτελεί αυτοσκοπό για εκείνη η επιστροφή στη μικρή οθόνη.

«Συζητάμε κάτι, θα δούμε», ανέφερε αρχικά όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός νέου τηλεοπτικού βήματος.

Σε ερώτηση για το αν θα προτιμούσε ένα τηλεοπτικό project ή μία ζωντανή εκπομπή, η ίδια απάντησε με άνεση: «Θεωρώ και τα δύο».

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θέλησε, μάλιστα, να βάλει τέλος στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κάνουν λόγο για την επιθυμία της να επιστρέψει άμεσα στην τηλεόραση.

«Δεν ξυπνάω και με αυτόν τον καημό, κατάλαβες; Επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites, "επιθυμεί διακαώς", "δεν επιθυμεί". Μου αρέσει η τηλεόραση. Αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί κι εκείνους, καλό θα είναι να υπάρξει μία συνεργασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως η ζωή της σήμερα είναι απόλυτα ισορροπημένη, ανεξάρτητα από το αν θα βρεθεί ξανά μπροστά από τις κάμερες.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν καλά ακόμη και στην περίπτωση που δεν επέστρεφε ποτέ τηλεοπτικά, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Αυτό θέλω να σου πω, είμαι πολύ ΟΚ».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε και για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, τονίζοντας πως αυτό ήταν πάντα το μεγαλύτερο όνειρό της.

«Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου. Πάντοτε αυτό με ενδιέφερε. Ο καθένας έχει έναν στόχο σε αυτή τη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και ακόμα και να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μου είναι κάτι που θα ήθελα», εξομολογήθηκε.

Λάκης Γαβαλάς για Σπυροπούλου: «Θα είναι ανταγωνίστριά μου σε λίγο»

Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος με το γνωστό του χιούμορ σχολίασε τα σενάρια που θέλουν την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να βρίσκεται κοντά σε μια τηλεοπτική επιστροφή.

«Καλώς ήρθατε σε αυτό το υπέροχο εστιατόριο του κυρίου Σταθοκωστόπουλου και της αγαπημένης μας συζύγου του, της Σπυροπούλου, η οποία θα είναι ανταγωνίστρια σε λίγο, γιατί απ’ ό,τι έμαθα θα είναι κι αυτή σε ένα show με κριτικές, επιτροπές και παρουσιάσεις», είπε γελώντας ο γνωστός σχεδιαστής.

Ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέχεια και τα δικά του επόμενα επαγγελματικά σχέδια, ανακοινώνοντας ότι ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα με το δικό του podcast.

«Αρχίζω τα podcast επιτέλους αυτή την εβδομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σειρά συνεντεύξεων με πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζει ιστορίες ζωής με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

«Θα είναι θέματα συνεντεύξεων, θα λέμε τη ζωή μας με τους ανθρώπους που θα καλώ, αλλά με έναν δικό μου τρόπο. Λίγο ρετρό, λίγο προχωρημένο, λίγο AI», αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star