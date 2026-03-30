Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Δε θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Μικρούτσικο»

To περιστατικό που οδήγησε στη ρήξη της σχέσης τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.
  • Η ρήξη τους προήλθε από τον χαρακτηρισμό 'φασίστας' που του απέδωσε ο Μικρούτσικος, κάτι που ο Κωνσταντινίδης θεωρεί κόκκινη γραμμή.
  • Παρά την ένταση, ο Κωνσταντινίδης αναγνώρισε τις ικανότητες του Μικρούτσικου ως παρουσιαστή.
  • Ο Κωνσταντινίδης ζει μόνιμα στην Πάτρα με την οικογένειά του και ταξιδεύει στην Αθήνα για δουλειά.

Το βράδυ της Κυριακής 30 Μαρτίου, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης φιλοξενήθηκε στο «The 2Night Show», όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εκρηκτική συνεργασία του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην έντονη τηλεοπτική στιγμή που είχαν πριν από καιρό στον αέρα του Alpha και επισήμανε τον λόγο για τον οποίο δε θα ήθελε να βρεθούν ξανά στο ίδιο πλατό.

«Ήρθα σε ρήξη με τον Ανδρέα γιατί με είπε φασίστα»

Ο ίδιος μίλησε για το περιστατικό που οδήγησε στη ρήξη της σχέσης τους, τονίζοντας συγκεκριμένα μια φράση, την οποία δεν μπόρεσε να αποδεχτεί:

«Ήρθα σε ρήξη με τον Ανδρέα γιατί με είπε φασίστα, ενώ ξέρει τις πεποιθήσεις μου. Έχουμε συζητήσει για το Πολυτεχνείο κι ήξερε τι σημαίνει για εμένα φασισμός. Λέγοντάς το, έστω και μεταφορικά, ήταν η κόκκινη γραμμή μου και δεν το επιτρέπω σε κανένα. Η λέξη φασισμός για εμένα είναι κόκκινη γραμμή». Η τοποθέτηση αυτή αποκαλύπτει ότι το ζήτημα δεν ήταν απλώς μια έντονη τηλεοπτική στιγμή, αλλά μια βαθύτερη σύγκρουση αξιών και προσωπικών ορίων».

Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης υπογράμμισε πως υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται: «Βρίσε με και πες μου ό,τι θέλεις. Μην μου πεις για την οικογένειά μου κι ότι είμαι φασίστας». 

Στέφανος Κωνσταντινίδης - Ανδρέας Μικρούτσικος: Το παρασκήνιο της ρήξης στη σχέση τους

«Με είδα και τρόμαξα»

Παρά τα όσα έγιναν μεταξύ τους, ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου δε δίστασε να μιλήσει με τιμητικά λόγια για τον γνωστό παρουσιαστή: «Τα έχουμε βρει, είναι εξαιρετική προσωπικότητα, μυαλό και σε πάει μπροστά. Στο πάνελ είναι απρόβλεπτος. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι χάνει την αίσθηση του χρόνου, τοποθετείται 8 λεπτά και καμιά φορά είναι όπως ξυπνήσει».

Παρά τα όσα έγιναν μεταξύ τους, ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου δε δίστασε να μιλήσει με τιμητικά λόγια για τον γνωστό παρουσιαστή: «Δε θα ήθελα να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Να πάμε να πιούμε τσίπουρα και να κάνουμε πλάκα. Δεν είμαι έτοιμος κι ώριμος να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Με είδα και τρόμαξα».

«Ζούμε μόνιμα στην Πάτρα με την οικογένεια μου. Έρχομαι Δευτέρα πρωί στην Αθήνα και φεύγω κάθε Παρασκευή για να πάρω τα παιδιά από το σχολείο», αποκάλυψε σε άλλο σημείο για την προσωπική του ζωή. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
THE 2NIGHT SHOW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top