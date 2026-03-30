Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Δε θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Μικρούτσικο»

Το βράδυ της Κυριακής 30 Μαρτίου, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης φιλοξενήθηκε στο «The 2Night Show», όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εκρηκτική συνεργασία του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην έντονη τηλεοπτική στιγμή που είχαν πριν από καιρό στον αέρα του Alpha και επισήμανε τον λόγο για τον οποίο δε θα ήθελε να βρεθούν ξανά στο ίδιο πλατό.

«Ήρθα σε ρήξη με τον Ανδρέα γιατί με είπε φασίστα»

Ο ίδιος μίλησε για το περιστατικό που οδήγησε στη ρήξη της σχέσης τους, τονίζοντας συγκεκριμένα μια φράση, την οποία δεν μπόρεσε να αποδεχτεί:

«Ήρθα σε ρήξη με τον Ανδρέα γιατί με είπε φασίστα, ενώ ξέρει τις πεποιθήσεις μου. Έχουμε συζητήσει για το Πολυτεχνείο κι ήξερε τι σημαίνει για εμένα φασισμός. Λέγοντάς το, έστω και μεταφορικά, ήταν η κόκκινη γραμμή μου και δεν το επιτρέπω σε κανένα. Η λέξη φασισμός για εμένα είναι κόκκινη γραμμή». Η τοποθέτηση αυτή αποκαλύπτει ότι το ζήτημα δεν ήταν απλώς μια έντονη τηλεοπτική στιγμή, αλλά μια βαθύτερη σύγκρουση αξιών και προσωπικών ορίων».

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης υπογράμμισε πως υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται: «Βρίσε με και πες μου ό,τι θέλεις. Μην μου πεις για την οικογένειά μου κι ότι είμαι φασίστας».

Στέφανος Κωνσταντινίδης - Ανδρέας Μικρούτσικος: Το παρασκήνιο της ρήξης στη σχέση τους

«Με είδα και τρόμαξα»

Παρά τα όσα έγιναν μεταξύ τους, ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου δε δίστασε να μιλήσει με τιμητικά λόγια για τον γνωστό παρουσιαστή: «Τα έχουμε βρει, είναι εξαιρετική προσωπικότητα, μυαλό και σε πάει μπροστά. Στο πάνελ είναι απρόβλεπτος. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι χάνει την αίσθηση του χρόνου, τοποθετείται 8 λεπτά και καμιά φορά είναι όπως ξυπνήσει».

«Δε θα ήθελα να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Να πάμε να πιούμε τσίπουρα και να κάνουμε πλάκα. Δεν είμαι έτοιμος κι ώριμος να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Με είδα και τρόμαξα».

«Ζούμε μόνιμα στην Πάτρα με την οικογένεια μου. Έρχομαι Δευτέρα πρωί στην Αθήνα και φεύγω κάθε Παρασκευή για να πάρω τα παιδιά από το σχολείο», αποκάλυψε σε άλλο σημείο για την προσωπική του ζωή.