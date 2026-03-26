Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

Η Κατερίνα Καινούργιου μετρά αντίστροφα για τη γέννηση της κόρης της στα μέσα Απριλίου. Παρόλο που βρίσκεται στον 9ο μήνα, εμφανίζεται κανονικά στην εκπομπή της κι έχει πει πως θα το κάνει όσο αντέχει. Σήμερα, ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία κι έμεινε στο σπίτι για να ξεκουραστεί.

To τηλεοπτικό κοινό υποδέχτηκε σήμερα ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, λέγοντας: «Kαλημέρα σε όλους! Φυσικά ξεκινήσαμε με Νίκο Οικονομόπουλο (τραγούδι- γούρι της ΚatKen), αλλά επειδή για σήμερα το Κατερινάκι μας και μόνο για σήμερα, δε θα είναι μαζί μας, θα κάνουμε τη δική μας μουσική επανάσταση». Τότε, έπαιξε στον αέρα το τραγούδι Σέριφος του ελληνικού συγκροτήματος Χατζηφραγκέτα.

«Είναι η επανάσταση που κάνουμε για να σκάσει το χειλάκι της Κατερίνας, η οποία είναι στο σπίτι. Είναι μια χαρά, έχει μια μικρή αδιαθεσία. Μην ξεκινήσετε οι πολύ καλοί συνάδελφοι των siteς να γράφετε διάφορα ή τρέχετε σε μαιυτήρια. Όχι, δε γεννάει η Κατερίνα, θα είναι εδώ αύριο», επισήμανε ο Κωνσταντινίδης που ανέλαβε σήμερα την παρουσίαση της εκπομπής.

Κατερίνα Καινούργιου: «Δε με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά»

Η παρουσιάστρια συχνά μοιράζεται με τους τηλεθεατές της τις αναμενόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως την ενόχληση στις μυρωδιές, το λαχάνιασμα στο περπάτημα, τη δυσκολία με τα ψηλά παπούτσια κ.ά. Χθες, μάλιστα, επισήμανε στον άερα της εκπομπής πως δεν την πιέζει κανείς να πηγαίνει στη δουλειά της και πως το κάνει με χαρά.

«Είμαι μια χαρά, ήθελα να το πω αυτό. Αν νιώσω ότι... για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, δε με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ. Έρχομαι με χαρά! Θα ταματήσω λίγο έτσι, όπως κρίνω εγώ, 15 μέρες πριν, αλλά αν νιώσω δυσφορία...

Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη βδομάδα. Θα σταματήσω, γιατί πρέπει να κάτσω λίγες μέρε για να προετοιμαστώ», είπε χαρακτηριστικά η εγκυμονούσα παρουσιάστρια.

Χθες, πάντως, η ΚatKen αποχώρησε 45 λεπτά πριν από το τέλος της χθεσινής εκπομπής, καθώς αισθανόταν ότι ανεβάζει πυρετό. Στη στήλη της μαγειρικής, δίπλα στον Πέτρο Συρίγο εμφανίστηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.