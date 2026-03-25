Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;

Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αποχώρησε 45 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής λόγω αδιαθεσίας και υποψίας πυρετού.
  • Οι συνεργάτες της την καθησύχασαν, αλλά δεν επέστρεψε στην εκπομπή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι θα σταματήσει την εκπομπή 15 μέρες πριν γεννήσει, αλλά αν νιώσει δυσφορία θα αποχωρήσει νωρίτερα.
  • Επεσήμανε ότι η απόφασή της να παραμείνει στην εκπομπή είναι εθελοντική και όχι λόγω πίεσης.

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε κανονικά στη «Super Κατερίνα» σήμερα, 25 Μαρτίου, ωστόσο αποχώρησε 45 λεπτά πριν από το τέλος της.

Η παρουσιάστρια του Alpha δεν έκρυψε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ είχε την εντύπωση ότι ανεβάζει πυρετό. Αμέσως, οι συνεργάτες της ενδιαφέρθηκαν για την υγεία της, με την ίδια να συνεχίζει την εκπομπή.

Μετά το προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως, η εγκυμονούσα δε βρισκόταν στο πόστο της, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να παίρνει τη θέση της.

«Όλα είναι καλά, το λέω επειδή μου στείλατε αμέσως μηνύματα. Έρχεται η Κατερίνα μας», είπε ο συνεργάτης της, θέλοντας να καθησυχάσει τους τηλεθεατές.

Τελικά, η Κατερίνα Καινούργιου δεν επέστρεψε ποτέ και, την ώρα της μαγειρικής, στην κουζίνα βρέθηκε σύσσωμη η ομάδα της, στέλνοντας τα φιλιά της στην οικοδέσποινα, που τους παρακολουθούσε από το καμαρίνι της.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή της - Στη θεση της ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

«Αύριο θα είναι μαζί μας, όλα καλά. Δύο κομμάτια χαλβά στο καμαρίνι, παρακαλώ», είπε χαριτολογώντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. 

Νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε πως βρίσκεται ακόμη στην εκπομπή με τη θέλησή της και αποκάλυψε πότε σκοπεύει να σταματήσει:

Είμαι μια χαρά. Ήθελα να το πω αυτό. Για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση. Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά. Θα σταματήσω λίγο έτσι όπως κρίνω εγώ, δεκαπέντε μέρες πριν γεννήσω, αλλά αν νιώσω δυσφορία θα σταματήσω… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη βδομάδα. Θα σταματήσω. Γιατί πρέπει να κάτσω λίγες μέρες… Να προετοιμαστώ λίγο… Τα έχω φτιάξει τα πράγματα. Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41. Παίζουν όλα ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Σε λίγες εβδομάδες από τώρα, η όμορφη παρουσιάστρια θα κρατάει στην αγκαλιά της 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top