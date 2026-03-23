Κατερίνα Καινούργιου: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά

«Το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου»

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για την επιστροφή της στην εκπομπή μετά τη γέννα
  • Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε φωτογραφίες εγκυμοσύνης στο Instagram στις 23/3.
  • Ανακοίνωσε ότι περιμένει κοριτσάκι με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Η παρουσιάστρια μετρά αντίστροφα για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.
  • Στην εκπομπή της αναφέρεται συχνά στην εγκυμοσύνη της και τις δυσκολίες της τελευταίας περιόδου.
  • Σκοπεύει να αποχωρήσει από την τηλεόραση για να γεννήσει, αφήνοντας τους συνεργάτες της να την αντικαταστήσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας 23/3, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της, στις οποίες ποζάρει σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία του Κουτσουμπή από το σαλόνι τους

«Το να μεγαλώνεις μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου», έγραψε η μέλλουσα μανούλα κάτω από τα τρυφερά στιγμιότυπα με φουσκωμένη κοιλίτσα. 

 

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια μπαίνει αισίως στον μήνα της και πλέον μετρά αντίστροφα για να υποδεχτεί στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου ανυπομονεί να ζήσει το θαύμα της μητρότητας, ενώ όλο αυτό το διάστημα κάνει συχνά αναφορές, μέσα από την εκπομπή της, στην όμορφη περίοδο που διανύει. Όπως η ίδια έχει αποκαλύψει στη «Super Κατερίνα», το μωρό που περιμένει είναι κοριτσάκι.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται καθημερινά στο πόστο της, ωστόσο δεν αργεί η στιγμή που θα αποχωρήσει από το τηλεοπτικό πλατό για να γεννήσει, παραδίδοντας τη σκυτάλη στους συνεργάτες της:

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις. Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της σημερινής της εκπομπής. 

