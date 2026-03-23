Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία του Κουτσουμπή από το σαλόνι τους

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της, αφού πολύ σύντομα θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια, σε λίγες ημέρες θα μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, έχοντας ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό της κορούλας της.

Το ίδιο ενθουσιασμένος είναι και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου ανήρτησε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του.

Ο επιχειρηματίας απαθανάτισε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο η παρουσιάστρια χαλαρώνει στον καναπέ του σπιτιού τους, έχοντας στο πλευρό της το σκυλάκι της, την Αλάια

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία που πόσταρε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε, ότι η Κατερίνα Καινούργιου θα βρίσκεται στο πόστο της στην εκπομπή της Super Κατερίνα μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι στις αρχές του 2024. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά και από τότε εμφανίζονταν συχνά μαζί.

Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.