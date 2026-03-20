Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»

Η παρουσιάστρια θα γεννήσει την κόρη της τον Απρίλιο

Προβολή 5 από 15
Η Κατερίνα Καινούργιου και τα κιλά της εγκυμοσύνης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος και βρίσκεται στην 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, αναμένοντας τον ερχομό του μωρού της.
  • Έχει πάρει 19 κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ οι γιατροί προτείνουν αύξηση 12-13 κιλών.
  • Εκφράζει την ανυπομονησία της για τη γέννηση του μωρού και την υποστήριξη που λαμβάνει από τους γύρω της.
  • Ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ανυπομονεί να γίνει πατέρας και μιλά για τις αλλαγές στη ζωή του.
  • Η Κατερίνα απολαμβάνει το φαγητό χωρίς τύψεις κατά την εγκυμοσύνη, αναζητώντας λαγάνα στην εκπομπή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου καλωσόρισε τους τηλεθεατές της με χαμόγελο κι ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα που τόνιζε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.
Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια είπε στον «αέρα» της εκπομπής Super Κατερίνα ότι βρίσκεται στην 35η εβδομάδα και ότι την επόμενη θα μπει στον ένατο μήνα, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά και την προσμονή της για τον ερχομό του μωρού. 

Αναφερόμενη στην αλλαγή του σώματός της, η Κατερίνα παραδέχτηκε: «Έχω πάρει πολλά, έχω πάρει 19 κιλά. Οι γιατροί λένε ότι το σωστό είναι μέχρι 12-13, αλλά ξέρεις, το κάθε σώμα είναι διαφορετικό. Το σώμα της κάθε γυναίκας αντιδρά διαφορετικά και πρέπει να το σεβαστούμε».

Η φουσκωμένη κοιλίτσα της ΚatKen

Στη συνέχεια μοιράστηκε την αγωνία και την προσμονή της για την άφιξη του μωρού: «Τώρα τον τελευταίο μήνα αρχίζεις και αγχώνεσαι. Να γεννηθεί το μωράκι καλά, να ακούσεις το πρώτο του κλάμα».

Προβληματισμένη η Κατερίνα Καινούργιου: Η απόφαση για την κόρη της

«Και κουράζεσαι και λίγο τον τελευταίο μήνα. Βαραίνεις, κουράζεσαι λίγο», πρόσθεσε με τη σειρά της η Δάφνη Μπόκοτα.

Παρά την κούραση, η Κατερίνα τόνισε πόσο τυχερή νιώθει που έχει δίπλα της ανθρώπους που τη στηρίζουν: «Εμένα εδώ με προσέχουν όλοι πάρα πολύ και με προσέχετε», είπε συγκινημένη.

Κατερίνα Καινούργιου: Μπαίνει στον 9ο μήνα και μιλά για τα 19 κιλά που πήρε

Την αδυναμία της στο φαγητό ειδικά αυτό το διάστημα που τρώει χωρίς τύψεις δεν την έχει κρύψει κι άλλες φορές στον τηλεοπτικό «αέρα»: «Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από την ώρα που κοιμάμαι μέχρι την ώρα που ξυπνάω… Πώς γίνεται σε μένα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν ένας άνθρωπος 40 χρόνια προσέχει, εντάξει, στην εφηβεία δεν πρόσεχα, από τα 20 και μετά άρχισα να προσέχω. Όταν λοιπόν 20 χρόνια προσέχεις, στην περίοδο της εγκυμοσύνης μετά, απελευθερώνεσαι».

Θυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής της εκπομπής (19/03), η KatKen είχε μία λιγούρα και ζήτησε να φάει λαγάνα.

Καινούργιου: «Είμαι έγκυος στον 9ο και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;»

«Εμένα μου αρέσει στη φάβα να βουτάω και λαγάνα. Έχουμε λαγάνα; Μπορούμε να βρούμε λαγάνα μέχρι την ώρα της μαγειρικής; Α, δεν έχει ο φούρνος τώρα λαγάνα; Δεν υπάρχει φούρνος που να έχει λαγάνα σήμερα; Είμαι έγκυος στον 9ο μήνα και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;»

Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»

Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς ο Παναγιώτης Κουτσουμπής

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανυπομονεί για την ημέρα που θα κρατήσει  στην αγκαλιά την κορούλα του: «Είναι πράγματι μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής μου. Το να ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας είναι ένα συναίσθημα που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις πολλά πράγματα. Σε κάνει να σκέφτεσαι το μέλλον με περισσότερη ευθύνη, αλλά και με ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή με χαρά και προσμονή. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε κάνει να σκέφτεσαι πιο μακροπρόθεσμα, να θέλεις να χτίσεις κάτι που θα έχει διάρκεια και αξία στον χρόνο», δήλωσε στο περιοδικό grecvoyage.gr 
 

