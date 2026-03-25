Κατερίνα Καινούργιου: Πότε σταματά από την εκπομπή; Τι αποκάλυψε η ίδια

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της μετρά η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha, αν και βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη συνεχίζει να παρουσιάζει την εκπομπή της και να καλημερίζει τους τηλεθεατές. Σήμερα όμως, έκανε μια αποκάλυψη… Έφτασε μάλλον η ώρα που θα πρέπει να μείνει στο σπίτι της και να προετοιμαστεί για τον ερχομό της κορούλας της.

Όπως είπε η ίδια, η επόμενη εβδομάδα θα είναι και η τελευταία της στην εκπομπή, πριν φέρει στο κόσμο το κοριτσάκι της.

«Είμαι μια χαρά. Ήθελα να το πω αυτό. Για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση. Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά. Θα σταματήσω λίγο έτσι όπως κρίνω εγώ, δεκαπέντε μέρες πριν γεννήσω, αλλά αν νιώσω δυσφορία θα σταματήσω… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη βδομάδα. Θα σταματήσω. Γιατί πρέπει να κάτσω λίγες μέρες… Να προετοιμαστώ λίγο… Τα έχω φτιάξει τα πράγματα.

Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41.

Παίζουν όλα ρόλο», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και κοντά στο Πάσχα θα φέρει στον κόσμο το μωράκι της.

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις», είχε πει προχθές η παρουσιάστρια.

«Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι αναμένεται να επιστρέψει στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της στα τέλη Μαΐου.

