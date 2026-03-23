Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»

Η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής λίγες ημέρες πριν γεννήσει

Όσα είπε στην έναρξη της εκπομπής της
Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της. Το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή της, ωστόσο δεν έκρυψε πως πλέον η καθημερινότητά της έχει γίνει πιο απαιτητική.

Καλημερίζοντας τους τηλεθεατές, μίλησε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν τον τοκετό. 

Όπως ανέφερε, οι κινήσεις της είναι πλέον περιορισμένες και η κόπωση πιο έντονη, κάτι που όπως εξήγησε είναι απολύτως φυσιολογικό σε αυτό το στάδιο της εγκυμοσύνης.

Τι είπε για τις δυσκολίες λίγο πριν φέρει στον κόσμο την κόρη της

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις», είπε αρχικά στην έναρξη της εκπομπής Super Κατερίνα.

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»

Η ίδια συνέχισε στο ίδιο ειλικρινές ύφος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αποχωρήσει νωρίτερα από την εκπομπή: «Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα».

Τα κιλά που έχει πάρει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει και για τις αλλαγές στις διατροφικές της συνήθειες αλλά και την ανυπομονησία για τη νέα της καθημερινότητα με το μωρό. 

«Έχω πάρει πολλά, έχω πάρει 19 κιλά. Οι γιατροί λένε ότι το σωστό είναι μέχρι 12-13, αλλά ξέρεις, το κάθε σώμα είναι διαφορετικό. Το σώμα της κάθε γυναίκας αντιδρά διαφορετικά και πρέπει να το σεβαστούμε», είχε πει πριν από λίγες ημέρες.

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»

Στη συνέχεια μοιράστηκε την αγωνία και την προσμονή της για την άφιξη του μωρού: «Τώρα τον τελευταίο μήνα αρχίζεις και αγχώνεσαι. Να γεννηθεί το μωράκι καλά, να ακούσεις το πρώτο του κλάμα».

Τα τρυφερά λόγια του Παναγιώτη Κουτσουμπή πριν γίνει μπαμπάς

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανυπομονεί για την ημέρα που θα κρατήσει  στην αγκαλιά την κορούλα του: «Είναι πράγματι μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής μου. Το να ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας είναι ένα συναίσθημα που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις πολλά πράγματα. Σε κάνει να σκέφτεσαι το μέλλον με περισσότερη ευθύνη, αλλά και με ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή με χαρά και προσμονή. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε κάνει να σκέφτεσαι πιο μακροπρόθεσμα, να θέλεις να χτίσεις κάτι που θα έχει διάρκεια και αξία στον χρόνο», δήλωσε στο περιοδικό grecvoyage.gr
 

