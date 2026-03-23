Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»

Όσα αποκάλυψε μιλώντας στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας Λαγός, γνωστός σεφ και παρουσιαστής στην ΕΡΤ, αναδεικνύει ελληνικά προϊόντα στην εκπομπή του 'Π.Ο.Π. Μαγειρική'.
  • Εκφράζει χαρά για την επιτυχία της εκπομπής και αναγνωρίζει την ανασφάλεια που ένιωθε στην αρχή της συνεργασίας.
  • Έχει συνεργαστεί με την Ελένη Ψυχούλη και τον Μάρκο Σεφερλή, αποκαλώντας τις εμπειρίες αυτές σημαντικές για την καριέρα του.
  • Αποκάλυψε ότι έχει μαγειρέψει για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ, οι οποίοι αγαπούν την ελληνική κουζίνα και αποφεύγουν το αλάτι.
  • Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του '81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα', αφιερωμένο στην ελληνική γαστρονομία.

Τον Ανδρέα Λαγό συνάντησε η Λιλή Πυράκη με την κάμερα του Breakfast@Star.

O γνωστός σεφ που παρουσιάζει μαγειρική εκπομπή στην ΕΡΤ, αρχικά αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση. «Είναι πέμπτη σεζόν που είμαστε εδώ στην Π.Ο.Π. Μαγειρική, με εμένα τουλάχιστον. Είναι μια συνθήκη η οποία τι να σου πω, με βρίσκει πολύ χαρούμενο. Γιατί ο σκοπός της Pop Μαγειρικής είναι να αναδείξουμε Έλληνες παραγωγούς και τα ελληνικά προϊόντα. Κάτι το οποίο το ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά, γεννήθηκα ούτως ή άλλως από αγροτική οικογένεια στη Σάμο. Είναι κάτι το οποίο με αφορά, με ενδιαφέρει και η μαγειρική μου ταυτότητα έχει να κάνει με την αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων, οπότε το γλυκό ήρθε κι έδεσε».

«Το περίμενες πέντε χρόνια πριν, όταν σου έκαναν αυτή την πρόταση, ότι θα πήγαινε τόσο μακριά όλο αυτό;», τον ρώτησε η δημοσιογράφος. «Όχι, όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Εγώ θεώρησα ότι για ένα χρόνο θα είναι αυτή η συνεργασία, θα κάνει τον κύκλο, θα ολοκληρωθεί. Δεν σου κρύβω ότι είχα ανασφάλεια», απάντησε εκείνος.

Όσον αφορά στα σχόλια για τα καλά νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής, σχολίασε: «Είναι ωραίο, δε θα σου πω ότι δεν χάρηκα, βέβαια, αυτό φαίνεται κιόλας στο πρόσωπό μου. Βέβαια», ενώ συμπλήρωσε ότι είναι θετικός να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση.

Τι γεύση του έχουν αφήσει οι παλιότερες συνεργασίες στην τηλεόραση με την Ελένη Ψυχούλη και τον Μάρκο Σεφερλή; «Για την Ελένη Ψυχούλη, νομίζω ότι πρέπει κάθε μέρα να με έχετε καλεσμένο, να σας λέω πράγματα. Αλλά ήταν μια εμπειρία η οποία με οδήγησε εδώ, έμαθα αρκετά πράγματα... Βεβαίως και χρωστάω στην Ελένη πολλά πράγματα. Ο Μάρκος είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Κι ο Μάρκος, και η Έλενα, και θα έλεγα και πιο κοντά με την Έλενα, δηλαδή βρισκόμαστε και τώρα αραιά και πού, αλλά έχω τα καλύτερα να θυμηθώ. Ήταν πιο αγχωτικό για μένα γιατί ήταν live το πρόγραμμα, αλλά ήταν μια πολύ ωραία χρονιά πρέπει να σου πω», απάντησε.

Ο Ανδρέας Λαγός έκανε αποκαλύψεις και για το πριγκιπικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας. «Είναι άλλο κεφάλαιο, πολύ δικό μου, πολύ προσωπικό, καμία σχέση με αυτό που μπορείς να φανταστείς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, πολύ οικογενειακά, πολύ φιλικά, πολύ προσιτά, πολύ ανθρώπινα. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ στο παλάτι. Εγώ ξέρω το κομμάτι των διακοπών», αποκάλυψε αρχικά, ενώ ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό; «Φάβα. Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, στην Κέιτ και στον Ουίλιαμ. Λατρεύουν την ελληνική κουζίνα. Αυτό που δεν τους αρέσει είναι το αλάτι. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα μπαχαρικά. Το ελαιόλαδο... αλάτι ειδικά στα παιδιά τα πρώτα χρόνια καθόλου. Ήταν απαγορευμένο». 

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο νέο του βιβλίο με τίτλο 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα που κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες κι αποτελεί μια ωδή στα ελληνικά προϊόντα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
 |
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top