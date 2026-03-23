Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»

Τον Ανδρέα Λαγό συνάντησε η Λιλή Πυράκη με την κάμερα του Breakfast@Star.

O γνωστός σεφ που παρουσιάζει μαγειρική εκπομπή στην ΕΡΤ, αρχικά αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση. «Είναι πέμπτη σεζόν που είμαστε εδώ στην Π.Ο.Π. Μαγειρική, με εμένα τουλάχιστον. Είναι μια συνθήκη η οποία τι να σου πω, με βρίσκει πολύ χαρούμενο. Γιατί ο σκοπός της Pop Μαγειρικής είναι να αναδείξουμε Έλληνες παραγωγούς και τα ελληνικά προϊόντα. Κάτι το οποίο το ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά, γεννήθηκα ούτως ή άλλως από αγροτική οικογένεια στη Σάμο. Είναι κάτι το οποίο με αφορά, με ενδιαφέρει και η μαγειρική μου ταυτότητα έχει να κάνει με την αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων, οπότε το γλυκό ήρθε κι έδεσε».

«Το περίμενες πέντε χρόνια πριν, όταν σου έκαναν αυτή την πρόταση, ότι θα πήγαινε τόσο μακριά όλο αυτό;», τον ρώτησε η δημοσιογράφος. «Όχι, όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Εγώ θεώρησα ότι για ένα χρόνο θα είναι αυτή η συνεργασία, θα κάνει τον κύκλο, θα ολοκληρωθεί. Δεν σου κρύβω ότι είχα ανασφάλεια», απάντησε εκείνος.

Όσον αφορά στα σχόλια για τα καλά νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής, σχολίασε: «Είναι ωραίο, δε θα σου πω ότι δεν χάρηκα, βέβαια, αυτό φαίνεται κιόλας στο πρόσωπό μου. Βέβαια», ενώ συμπλήρωσε ότι είναι θετικός να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση.

Τι γεύση του έχουν αφήσει οι παλιότερες συνεργασίες στην τηλεόραση με την Ελένη Ψυχούλη και τον Μάρκο Σεφερλή; «Για την Ελένη Ψυχούλη, νομίζω ότι πρέπει κάθε μέρα να με έχετε καλεσμένο, να σας λέω πράγματα. Αλλά ήταν μια εμπειρία η οποία με οδήγησε εδώ, έμαθα αρκετά πράγματα... Βεβαίως και χρωστάω στην Ελένη πολλά πράγματα. Ο Μάρκος είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Κι ο Μάρκος, και η Έλενα, και θα έλεγα και πιο κοντά με την Έλενα, δηλαδή βρισκόμαστε και τώρα αραιά και πού, αλλά έχω τα καλύτερα να θυμηθώ. Ήταν πιο αγχωτικό για μένα γιατί ήταν live το πρόγραμμα, αλλά ήταν μια πολύ ωραία χρονιά πρέπει να σου πω», απάντησε.

Ο Ανδρέας Λαγός έκανε αποκαλύψεις και για το πριγκιπικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας. «Είναι άλλο κεφάλαιο, πολύ δικό μου, πολύ προσωπικό, καμία σχέση με αυτό που μπορείς να φανταστείς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, πολύ οικογενειακά, πολύ φιλικά, πολύ προσιτά, πολύ ανθρώπινα. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ στο παλάτι. Εγώ ξέρω το κομμάτι των διακοπών», αποκάλυψε αρχικά, ενώ ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό; «Φάβα. Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, στην Κέιτ και στον Ουίλιαμ. Λατρεύουν την ελληνική κουζίνα. Αυτό που δεν τους αρέσει είναι το αλάτι. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα μπαχαρικά. Το ελαιόλαδο... αλάτι ειδικά στα παιδιά τα πρώτα χρόνια καθόλου. Ήταν απαγορευμένο».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο νέο του βιβλίο με τίτλο 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα που κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες κι αποτελεί μια ωδή στα ελληνικά προϊόντα.

