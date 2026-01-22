Νίκη Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου

Τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
22.01.26 , 15:42 «Τσουνάμι» Καταγγελιών Από Πολίτες Κατά Του ΔΕΔΔΗΕ
22.01.26 , 15:19 Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός
22.01.26 , 15:05 Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι
22.01.26 , 15:04 Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani
22.01.26 , 14:45 Χατζίδου για το Τέλεια του Ιακωβίδη: «Είχα ζητήσει να το κάνω εγώ διασκευή»
22.01.26 , 14:45 Σέρρες: Τι Λέει Η Μητέρα Του 16χρονου Που Ξυλοκοπήθηκε Στις Φυλακές
22.01.26 , 14:40 VW Taigo και T-Cross: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστά
22.01.26 , 14:39 Σκοτώθηκε δύο μέρες πριν τον γάμο της: Στη φυλακή ο οδηγός που την παρέσυρε
22.01.26 , 14:33 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
22.01.26 , 14:30 Γιάννης Μπέζος: «Τα Φαντάσματα ήταν μια εξαιρετική σειρά»
22.01.26 , 14:14 Καινούργιου: «Δεν είμαι απεγνωσμένη» - Πόσα θα λείψει από την εκπομπή της;
22.01.26 , 13:27 Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται από την 1η Απριλίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στην ΕΡΤ. 

Κεραμέως στο Star: Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί με τις συλλογικές συμβάσεις

Όπως εξήγησε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. 

ευρώ χρήματα

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, από τα μέσα του 2027 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών, όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη. 

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο μετά την αύξηση στον κατώτατο - Δείτε πίνακες

Κεραμέως: Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Παράλληλα η υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε πως εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις. 

Όπως εξήγησε, η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη κι επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη της σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Μητσοτάκης από υπουργείο Εργασίας: «Ο μέσος μισθός ξεπέρασε τα 1.400 ευρώ»

Σημείωσε ακόμα ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Σε ερώτηση γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το νομοσχέδιο, η υπουργός υποστήριξε ότι έπρεπε να προηγηθεί η εξυγίανση της αγοράς εργασίας, με τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία.

Πρεμιέρα για κατώτατο μισθό: Η Ν. Κεραμέως απαντά σε ερωτήματα πολιτών

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα για 10.000 γυναίκες

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Τα παραδείγματα της αύξησης του κατώτατου μισθού 

Το πρόγραμμα προβλέπει:

  • επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,
  • επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,
  • διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.
  • Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Αύξηση κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ   

Έρχεται η ΕΡΓΑΝΗ 2

Στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. 

Τα 19 επιδόματα που αυξάνονται από την 1η Απριλίου

Μεταξύ άλλων η υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα:

  • εκσυγχρονίζει την καταγραφή των εργασιακών σχέσεων,
  • καταργεί πλήθος φυσικών εντύπων,
  • ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
  • μειώνει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
 |
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 |
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top