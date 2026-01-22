Νίκη Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται από την 1η Απριλίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στην ΕΡΤ.

Όπως εξήγησε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, από τα μέσα του 2027 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών, όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Κεραμέως: Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Παράλληλα η υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε πως εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις.

Όπως εξήγησε, η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη κι επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη της σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Σημείωσε ακόμα ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Σε ερώτηση γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το νομοσχέδιο, η υπουργός υποστήριξε ότι έπρεπε να προηγηθεί η εξυγίανση της αγοράς εργασίας, με τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία.

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα για 10.000 γυναίκες

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,

επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,

διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Έρχεται η ΕΡΓΑΝΗ 2

Στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.

Μεταξύ άλλων η υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα:

εκσυγχρονίζει την καταγραφή των εργασιακών σχέσεων,

καταργεί πλήθος φυσικών εντύπων,

ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,

μειώνει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.