Λαχταριστό burger κοτόπουλου με σαλάτα coleslaw

Άλλη μία πεντανόστιμη συνταγή διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν είστε λάτρεις της υγιεινής διατροφής, αλλά δεν μπορείτε να αντισταθείτε και σε ένα burger, τώρα μπορείτε να απολαύσετε μία συνταγή που συνδυάζει και τα δύο! 

Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα

Πρόκειται για ένα πιάτο που αποτελείται από burger κοτόπουλου και έχει ως συνοδευτικό σαλάτα coleslaw. 

Λαχταριστό burger κοτόπουλο

Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά

Ο σεφ Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Burger κοτόπουλο με σαλάτα coleslaw

Υλικά για το μπιφτέκι κοτόπουλο

• 500 γρ. κιμάς κοτόπουλου
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 μικρό καρότο
• 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
• 1 φέτα ψωμί μουλιασμένη σε γάλα ή νερό
• 1 αυγό
• 2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
• 1/2 κ.γ. αλάτι
• 1/2 κ.γ. πιπέρι
• 1/2 κ.γ. πάπρικα
• 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο
• ψωμάκια για burger
• φέτες τυρί cheddar

Λαχταριστό burger κοτόπουλου με σαλάτα coleslaw

Υλικά για την σαλάτα Coleslaw

• 1/2 λάχανο
• 2 καρότα
• 1 ξινόμηλο
• 1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 3-4 κ.σ. μαγιονέζα
• 1 κ.σ. ξύδι ή χυμό λεμονιού
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• Αλάτι και πιπέρι


Εκτέλεση για τα μπιφτέκια

1. Προετοιμασία κιμά

• Σε μεγάλο μπολ βάζεις κιμά, κρεμμύδι, τριμμένο καρότο, σκόρδο, ψωμί μουλιασμένο, αυγό, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα.
• Ζυμώνεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

2. Πλάσιμο

• Πλάθεις μπιφτέκια στο μέγεθος που θέλεις.
• Αν θέλεις πιο αφράτα, άφησέ τα 10-15 λεπτά στο ψυγείο πριν το ψήσιμο.

3. Ψήσιμο στον φούρνο

• Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C.
• Τοποθετείς τα μπιφτέκια σε ταψί με λαδόκολλα ή λαδωμένο ταψί.
• Περιχύνεις με λίγο ελαιόλαδο από πάνω.
• Ψήνεις 20-25 λεπτά, γυρίζοντας στη μέση του χρόνου για να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.

Εκτέλεση για την σαλάτα

1. Σε μεγάλο μπολ, ανακατεύεις το λάχανο, τα καρότα, το ξινόμηλο σε καρέ και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.
2. Σε μικρό μπολ, ανακατεύεις τη μαγιονέζα, ξύδι ή λεμόνι, ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι.
3. Ρίχνεις τη σάλτσα πάνω από τα λαχανικά και ανακατεύεις καλά.
4. Αφήνεις στο ψυγείο 30-60 λεπτά πριν το σερβίρισμα για να δέσουν οι γεύσεις

Δείτε το Breakfast@Star


 

Back to Top