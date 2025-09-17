Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά

Ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε παραδοσιακά γεμιστά και έδειξε βήμα- βήμα τη διαδικασία.
Ο Ρήγας έφτιαξε στην πρεμιέρα του Breakfast@Star το αγαπημένο του γλυκό
Υλικά της Συνταγής
• 6 μεγάλες ντομάτες
• 2-3 πατάτες
• 1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή καρολίνα
• 1 κρεμμύδι κόκκινο ψιλοκομμένο
• 1-2 καρότα
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 2-3 κ.σ. φρέσκος δυόσμος
• 2 φρυγανιές
• μαϊντανό
• φέτα
• λίγη ζάχαρη
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 φλιτζάνι ζωμό λαχανικών
Εκτέλεση της Συνταγής
1. Προετοιμασία ντοματών
• Κόβεις το πάνω μέρος των ντοματών και κρατάς τα καπάκια.
• Αδειάζεις προσεκτικά τη σάρκα με ένα κουταλάκι και κρατάς την ψιλοκομμένη για τη γέμιση.
2. Προετοιμασία πατάτας
• Καθαρίζεις και κόβεις τις πατάτες σε κύβους ή χοντρές φέτες.
3. Γέμιση ντομάτας
• Σοτάρεις σε λίγο ελαιόλαδο το κρεμμύδι.
• Προσθέτεις τα τριμμένα καρότα (αν χρησιμοποιήσεις).
• Ρίχνεις τον πελτέ ντομάτας, την ψιλοκομμένη σάρκα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και τον ψιλοκομμένο δυόσμο.
• Προσθέτεις το ρύζι και ανακατεύεις καλά.
4. Στήσιμο στο ταψί
• Τοποθετείς τις γεμιστές ντομάτες σε ταψί.
• Βάζεις γύρω γύρω τις πατάτες.
• Περιχύνεις με λίγο ελαιόλαδο και νερό/ζωμό λαχανικών (~1 φλιτζάνι).
• Βάζεις τα καπάκια στις ντομάτες.
5. Ψήσιμο
• Στους 180°C για 50-60 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το ρύζι και οι πατάτες.
• Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο νερό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.