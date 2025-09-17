Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά

Ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε παραδοσιακά γεμιστά και έδειξε βήμα- βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 6 μεγάλες ντομάτες

• 2-3 πατάτες

• 1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή καρολίνα

• 1 κρεμμύδι κόκκινο ψιλοκομμένο

• 1-2 καρότα

• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 2-3 κ.σ. φρέσκος δυόσμος

• 2 φρυγανιές

• μαϊντανό

• φέτα

• λίγη ζάχαρη

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 φλιτζάνι ζωμό λαχανικών

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία ντοματών

• Κόβεις το πάνω μέρος των ντοματών και κρατάς τα καπάκια.

• Αδειάζεις προσεκτικά τη σάρκα με ένα κουταλάκι και κρατάς την ψιλοκομμένη για τη γέμιση.

2. Προετοιμασία πατάτας

• Καθαρίζεις και κόβεις τις πατάτες σε κύβους ή χοντρές φέτες.

3. Γέμιση ντομάτας

• Σοτάρεις σε λίγο ελαιόλαδο το κρεμμύδι.

• Προσθέτεις τα τριμμένα καρότα (αν χρησιμοποιήσεις).

• Ρίχνεις τον πελτέ ντομάτας, την ψιλοκομμένη σάρκα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και τον ψιλοκομμένο δυόσμο.

• Προσθέτεις το ρύζι και ανακατεύεις καλά.

4. Στήσιμο στο ταψί

• Τοποθετείς τις γεμιστές ντομάτες σε ταψί.

• Βάζεις γύρω γύρω τις πατάτες.

• Περιχύνεις με λίγο ελαιόλαδο και νερό/ζωμό λαχανικών (~1 φλιτζάνι).

• Βάζεις τα καπάκια στις ντομάτες.

5. Ψήσιμο

• Στους 180°C για 50-60 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το ρύζι και οι πατάτες.

• Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο νερό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Δείτε το Breakfast@Star

