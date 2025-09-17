Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά

Μία συνταγή διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
17.09.25 , 16:40 GNTM 2025: Την Παρασκευή 19.9.25 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα!
17.09.25 , 16:37 Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.25 , 16:09 Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
17.09.25 , 15:56 Τα Φαντάσματα κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή 28/9 στις 21:00 στο Star
17.09.25 , 15:56 Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη
17.09.25 , 15:53 Εκτός τελικού ο Μίλτος Τεντόγλου
17.09.25 , 15:52 Αλέξης Φούκος: Η Επιτυχημένη Επέμβαση Τεχνικού Φακού Που Έκανε Στο Μάτι Του
17.09.25 , 15:37 «Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
17.09.25 , 15:16 Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά
17.09.25 , 14:48 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 14:47 Τροχαίο: «Έχασα το παιδί μου. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»
17.09.25 , 14:43 Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι δημιουργικά αγχωμένη γι’ αυτή τη σεζόν
17.09.25 , 14:41 «Θα σου κάνω μεγάλο κακό» - Ο καβγάς της Ειρήνης Μουρτζούκου με την Πόπη
17.09.25 , 14:38 Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
«Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»
Γιώργος Παράσχος: Ο καρκίνος «χτύπησε» και τη σύντροφό του - «Ήταν ένα σοκ»
ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Η τέλεια συνταγή για να συνοδεύσετε τον καφέ σας
Σούπερ συνταγή για αφράτο κέικ αχλάδι διά χειρός Χρήστου Μοίρα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

γεμιστά

Φτιάξτε την πιο λαχταριστή κοτόπιτα με μπεσαμέλ

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε παραδοσιακά  γεμιστά και έδειξε βήμα- βήμα τη διαδικασία.

Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά

Ο Ρήγας έφτιαξε στην πρεμιέρα του Breakfast@Star το αγαπημένο του γλυκό

Υλικά της Συνταγής

• 6 μεγάλες ντομάτες
• 2-3 πατάτες
• 1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή καρολίνα
• 1 κρεμμύδι κόκκινο ψιλοκομμένο
• 1-2 καρότα
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 2-3 κ.σ. φρέσκος δυόσμος
• 2 φρυγανιές
• μαϊντανό
• φέτα
• λίγη ζάχαρη
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 φλιτζάνι ζωμό λαχανικών

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προετοιμασία ντοματών

• Κόβεις το πάνω μέρος των ντοματών και κρατάς τα καπάκια.
• Αδειάζεις προσεκτικά τη σάρκα με ένα κουταλάκι και κρατάς την ψιλοκομμένη για τη γέμιση.

2. Προετοιμασία πατάτας

• Καθαρίζεις και κόβεις τις πατάτες σε κύβους ή χοντρές φέτες.

3. Γέμιση ντομάτας

• Σοτάρεις σε λίγο ελαιόλαδο το κρεμμύδι.
• Προσθέτεις τα τριμμένα καρότα (αν χρησιμοποιήσεις).
• Ρίχνεις τον πελτέ ντομάτας, την ψιλοκομμένη σάρκα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και τον ψιλοκομμένο δυόσμο.
• Προσθέτεις το ρύζι και ανακατεύεις καλά.

4. Στήσιμο στο ταψί

• Τοποθετείς τις γεμιστές ντομάτες σε ταψί.
• Βάζεις γύρω γύρω τις πατάτες.
• Περιχύνεις με λίγο ελαιόλαδο και νερό/ζωμό λαχανικών (~1 φλιτζάνι).
• Βάζεις τα καπάκια στις ντομάτες.
5. Ψήσιμο
• Στους 180°C για 50-60 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το ρύζι και οι πατάτες.
• Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο νερό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Δείτε το Breakfast@Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top