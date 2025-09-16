Φτιάξτε την πιο λαχταριστή κοτόπιτα με μπεσαμέλ

Στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star μπήκε ο Γιώργος Ρήγας και έφτιαξε για τους τηλεθεατές του Star την πιο νόστιμη πίτα.
Πώς να φτιάξετε την πιο αφράτη πίτα - Η συνταγή του Νέστορα!
Ο σεφ ετοίμασε κοτόπιτα με μπεσαμέλ και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Υλικά της Συνταγής
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 500 γρ. κοτόπουλο
•2 κρεμμυδάκια φρέσκα
•2 πράσα
•1 κόκκινη πιπεριά
•1 κίτρινη πιπεριά
•1 κρεμμύδι κόκκινο
• 2 καρότα τριμμένα
• 1 φλιτζάνι καλαμπόκι
• 200 γρ. φέτα
• 100 γρ. τριμμένο τυρί
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο
• Ελαιόλαδο ή λιωμένο βούτυρο για τα φύλλα
Για τη μπεσαμέλ
• 50 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. αλεύρι
• 500 ml γάλα
• 1 αυγό
• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο
Εκτέλεση της Συνταγής
1. Μπεσαμέλ
• Σε κατσαρολάκι λιώνεις το βούτυρο.
• Ρίχνεις το αλεύρι, το ανακατεύεις 2’ να ψηθεί.
• Προσθέτεις σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας με σύρμα μέχρι να πήξει.
• Αλατοπιπερώνεις, βάζεις μοσχοκάρυδο και αν θες το αυγό.
2. Γέμιση
• Σοτάρεις σε λίγο λάδι τα κρεμμύδια και τα καρότα.
• Προσθέτεις το κοτόπουλο και το καλαμπόκι, ανακατεύεις.
• Αποσύρεις από τη φωτιά, αφήνεις να κρυώσει λίγο.
• Ρίχνεις μέσα τη μπεσαμέλ, τη φέτα και το τριμμένο τυρί. Ανακατεύεις να ενωθούν.
3. Στήσιμο
• Λαδώνεις το ταψί.
• Στρώνεις τα μισά φύλλα κρούστας, λαδώνοντας κάθε φύλλο.
• Ρίχνεις τη γέμιση και ισιώνεις.
• Σκεπάζεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι λαδώνοντάς τα.
• Χαράζεις σε κομμάτια πριν το ψήσιμο.
4. Ψήσιμο
• Στους 180°C (αντιστάσεις ή αέρα) για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.