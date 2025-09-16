Φτιάξτε την πιο λαχταριστή κοτόπιτα με μπεσαμέλ

Στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star μπήκε ο Γιώργος Ρήγας και έφτιαξε για τους τηλεθεατές του Star την πιο νόστιμη πίτα.

Ο σεφ ετοίμασε κοτόπιτα με μπεσαμέλ και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 500 γρ. κοτόπουλο

•2 κρεμμυδάκια φρέσκα

•2 πράσα

•1 κόκκινη πιπεριά

•1 κίτρινη πιπεριά

•1 κρεμμύδι κόκκινο

• 2 καρότα τριμμένα

• 1 φλιτζάνι καλαμπόκι

• 200 γρ. φέτα

• 100 γρ. τριμμένο τυρί

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

• Ελαιόλαδο ή λιωμένο βούτυρο για τα φύλλα

Για τη μπεσαμέλ

• 50 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. αλεύρι

• 500 ml γάλα

• 1 αυγό

• Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Μπεσαμέλ

• Σε κατσαρολάκι λιώνεις το βούτυρο.

• Ρίχνεις το αλεύρι, το ανακατεύεις 2’ να ψηθεί.

• Προσθέτεις σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας με σύρμα μέχρι να πήξει.

• Αλατοπιπερώνεις, βάζεις μοσχοκάρυδο και αν θες το αυγό.

2. Γέμιση

• Σοτάρεις σε λίγο λάδι τα κρεμμύδια και τα καρότα.

• Προσθέτεις το κοτόπουλο και το καλαμπόκι, ανακατεύεις.

• Αποσύρεις από τη φωτιά, αφήνεις να κρυώσει λίγο.

• Ρίχνεις μέσα τη μπεσαμέλ, τη φέτα και το τριμμένο τυρί. Ανακατεύεις να ενωθούν.

3. Στήσιμο

• Λαδώνεις το ταψί.

• Στρώνεις τα μισά φύλλα κρούστας, λαδώνοντας κάθε φύλλο.

• Ρίχνεις τη γέμιση και ισιώνεις.

• Σκεπάζεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι λαδώνοντάς τα.

• Χαράζεις σε κομμάτια πριν το ψήσιμο.

4. Ψήσιμο

• Στους 180°C (αντιστάσεις ή αέρα) για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.

Δείτε το Breakfast@Star