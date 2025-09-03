Πώς να φτιάξετε την πιο αφράτη πίτα - Η συνταγή του Νέστορα!

O νικητής του Masterchef 2025, Nέστορας, έδειξε σε όλους τους followers του μία συνταγή για την πιο αφράτη πίτα!
Δείτε πώς να τη φτιάξετε!
Υλικά της Συνταγής
Μείγμα μαγιάς:
120 ml χλιαρό γάλα
1 φακελάκι ξηρή μαγιά (8γρ)
1 κ.γ ζάχαρη
Υπόλοιπα υλικά:
280 γρ. αλεύρι
2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ baking powder
120 γρ. Γιαούρτι πλήρες
3 κ.σ ελαιόλαδο
Μείγμα επικάλυψης σκόρδου (προαιρετικό):
1 κ.σ βούτυρο
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
Ψιλοκομμένο μαϊντανό
Ανθό αλατιού
Εκτέλεση της συνταγής
- Σε ένα μεγάλο μπολ προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς. Σκεπάζουμε με ένα υγρό πανί και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά.
- Συνδυάζουμε τα υπόλοιπα υλικά σε μεγάλο μπολ. Ζυμώνουμε μέχρι να ενωθεί η ζύμη και να σχηματιστεί μια λεία μπάλα.
- Τοποθετούμε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς αλευρωμένο μπολ και τη σκεπάζουμε με ένα υγρό πανί. Το αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 1 ώρα μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
- Αφού η ζύμη διπλασιαστεί σε όγκο, την τρυπάμε και χωρίζουμε σε ίσα μέρη. • Κυλάμε και την ισιώνουμε σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια. Χρησιμοποιούμε έναν πλάστη για να ανοίξουμε τη ζύμη σε οβάλ σχήμα.
- Σηκώνουμε απαλά την ζύμη και της δίνουμε ένα ελαφρύ τέντωμα, φροντίζοντας να περιστρέφουμε τη ζύμη καθώς προχωράμε για να διασφαλίσουμε ότι παραμένει ομοιόμορφο το πάχος. Η ζύμη πρέπει να είναι αρκετά ελαστική, πρέπει να τεντώνεται εύκολα χωρίς να σκίζεται.
- Προθερμάνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι για 5 λεπτά σε μέτρια φωτιά πριν βάλουμε τη ζύμη μας. Μην προσθέτετε καθόλου λάδι στο τηγάνι σας!
- Ψήνουμε τις πίτες για περίπου 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν.
- Αλειφουμε προαιρετικά με το μείγμα σκόρδου μας.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Πώς να φτιάξεις τις πιο αφράτες πίτες 😍 Αποθήκευσε το βίντεο για αργότερα 🫓»
