Πώς να φτιάξετε την πιο αφράτη πίτα - Η συνταγή του Νέστορα!

Τα μυστικά του Νέστορα για το τέλειο banana bread!

O νικητής του Masterchef 2025, Nέστορας, έδειξε σε όλους τους followers του μία συνταγή για την πιο αφράτη πίτα!

Δείτε πώς να τη φτιάξετε!

Υλικά της Συνταγής

Μείγμα μαγιάς:

120 ml χλιαρό γάλα

1 φακελάκι ξηρή μαγιά (8γρ)

1 κ.γ ζάχαρη

Υπόλοιπα υλικά:

280 γρ. αλεύρι

2 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ baking powder

120 γρ. Γιαούρτι πλήρες

3 κ.σ ελαιόλαδο

Μείγμα επικάλυψης σκόρδου (προαιρετικό):

1 κ.σ βούτυρο

1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη

Ψιλοκομμένο μαϊντανό

Ανθό αλατιού

Εκτέλεση της συνταγής

Σε ένα μεγάλο μπολ προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς. Σκεπάζουμε με ένα υγρό πανί και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά.

Συνδυάζουμε τα υπόλοιπα υλικά σε μεγάλο μπολ. Ζυμώνουμε μέχρι να ενωθεί η ζύμη και να σχηματιστεί μια λεία μπάλα.

Τοποθετούμε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς αλευρωμένο μπολ και τη σκεπάζουμε με ένα υγρό πανί. Το αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 1 ώρα μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Αφού η ζύμη διπλασιαστεί σε όγκο, την τρυπάμε και χωρίζουμε σε ίσα μέρη. • Κυλάμε και την ισιώνουμε σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια. Χρησιμοποιούμε έναν πλάστη για να ανοίξουμε τη ζύμη σε οβάλ σχήμα.

Σηκώνουμε απαλά την ζύμη και της δίνουμε ένα ελαφρύ τέντωμα, φροντίζοντας να περιστρέφουμε τη ζύμη καθώς προχωράμε για να διασφαλίσουμε ότι παραμένει ομοιόμορφο το πάχος. Η ζύμη πρέπει να είναι αρκετά ελαστική, πρέπει να τεντώνεται εύκολα χωρίς να σκίζεται.

Προθερμάνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι για 5 λεπτά σε μέτρια φωτιά πριν βάλουμε τη ζύμη μας. Μην προσθέτετε καθόλου λάδι στο τηγάνι σας!

Ψήνουμε τις πίτες για περίπου 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν.

Αλειφουμε προαιρετικά με το μείγμα σκόρδου μας.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Πώς να φτιάξεις τις πιο αφράτες πίτες 😍 Αποθήκευσε το βίντεο για αργότερα 🫓»