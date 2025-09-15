Ο Ρήγας έφτιαξε στην πρεμιέρα του Breakfast@Star το αγαπημένο του γλυκό

Ένα γλυκό και πιο συγκεκριμένα, το αγαπημένο του γλυκό επέλεξε να φτιάξει για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας. Ο σεφ γλύκανε τους τηλεθεατές της πρωϊνής εκπομπής του Star που έκανε πρεμιέρα σήμερα στις 8: 45, στο Star φτιάχνοντας τιραμισού.

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 400 γρ. σαβαγιάρ

• 500 γρ. μασκαρπόνε

• 250 ml κρέμα γάλακτος

• 100 γρ. ζάχαρη άχνη

• 1 βανίλια ή 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 1 εσπρεσάκι

• 250 ml καφέ εσπρέσο

•. λικέρ αμαρέτο ή καφέ

• Κακάο άγλυκο για πασπάλισμα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Καφές: Φτιάχνεις τον εσπρέσο, τον αφήνεις να κρυώσει και αν θέλεις προσθέτεις το λικέρ.

2. Χτυπάς το μασκαρπόνε με τον καφέ, το κονιάκ και την ζάχαρη άχνη. Μόλις ενσωματωθεί ρίχνεις την κρέμα γάλακτος και χτυπάς μέχρι να γίνει κρέμα

Στήσιμο

• Βουτάς τα σαβαγιάρ γρήγορα στον καφέ (να μην μουλιάσουν πολύ).

• Στρώνεις μια στρώση σε πυρέξ.

• Καλύπτεις με μισή κρέμα.

• Συνεχίζεις με άλλη στρώση σαβαγιάρ + υπόλοιπη κρέμα.

5. Τελείωμα: Σκεπάζεις και βάζεις στο ψυγείο τουλάχιστον 4 ώρες (ιδανικά όλη νύχτα).

6. Σερβίρισμα: Πασπαλίζεις με κακάο πριν το σερβίρεις.

Δείτε το Breakfast@Star



