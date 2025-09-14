Βίντεο ντοκουμέντο: Άγρια συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων στο Σύνταγμα

Στη σύλληψη και των 5 ατόμων, 2 Ισραηλινών και 3 Παλαιστινίων, που συνεπλάκησαν το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.

Ειδικότερα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 3 Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από το σημείο της συμπλοκής περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.

Greece 🇬🇷



Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει σκηνές ακραίας βίας, με τον ξυλοδαρμό να εξελίσσεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Στο υλικό διακρίνεται μια ομάδα Παλαιστινίων να ρίχνει στο έδαφος έναν νεαρό Ισραηλινό, τον οποίο χτυπούν επανειλημμένα με κλωτσιές και με ένα κοντάρι.

Στο σημείο βρίσκεται και μια γυναίκα, η οποία επιχειρεί να τον προστατεύσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την επίθεση.