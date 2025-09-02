Αφγανιστάν: Βιβλική καταστροφή–Πάνω από 800 οι νεκροί, 2.700 οι τραυματίες

Χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν χθες Δευτέρα να περάσουν την πρώτη τους νύχτα έξω στο Αφγανιστάν, μετά τον σεισμό 6 βαθμών που ισοπέδωσε ολόκληρες κοινότητες, αφήνοντας πίσω πάνω από 800 νεκρούς και 2.700 τραυματίες. Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Βιβλική είναι η καταστροφή στο Αφγανιστάν από τον σεισμό - AP Images

Ο σεισμός χτύπησε την περιοχή λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας), ξυπνώντας απότομα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, από την Καμπούλ ως την Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί, ανάμεσά τους ένας μεγέθους 5,2 βαθμών.

زړه مې ماتېږي 💔 چې په #کونړ او د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې له امله رامنځته شوې ویجاړتیا ګورم. ټول کلي په کنډوالو بدل شوي، چې کورنۍ یې بې کوره او زیان منونکي کړي دي.#Afghanistan #AfghanistanEarthquake #KunarEarthquake #Yemen #AFGvsUAE #earthquake pic.twitter.com/DhLi1nXnyq — Zia Khan Zazai (@ziakhanzazai) September 2, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, κάτι που πιθανόν εξηγεί τον πολύ βαρύ απολογισμό και την έκταση των καταστροφών στις ορεινές επαρχίες Νανγκαρχάρ, Κουνάρ και Λαγκμάν.

Σεισμός Αφγανιστάν: Πολλοί οι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα

Στην περιοχή Νουργκάλ, πιθανόν αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, στην επαρχία Κουνάρ, τα ατελείωτα δευτερόλεπτα του σεισμού άφησαν βαθύ ψυχικό τραύμα στους κατοίκους.

Heartbreaking search for earthquake survivors in Afghanistan. More than 800 people were killed and thousands wounded. pic.twitter.com/t06OdHwAL7 — Naqeeb Hussain (@Passdarg) September 2, 2025

«Σπίτια κατέρρευσαν πάνω σε γυναίκες και παιδιά, κάποια από τα θύματα σκοτώθηκαν ακαριαία, άλλα τραυματίστηκαν», είπε στο AFP ο Ζαφάρ Χαν Γκοτζάρ, 22 χρονών, που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο μαζί με τον τραυματισμένο αδελφό του στην Τζαλαλάμπαντ.

Στο χωριό Ουαντίρ, δεκάδες κάτοικοι έψαχναν ακόμη, ώρες αφού είχε νυχτώσει, αγνοούμενους στα χαλάσματα σπιτιών που μετατράπηκαν σε συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής 800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό στο Αφγανιστάν και 2.700 τραυματίστηκαν - AP Images

Στη Μαζάρ Νταρά, άλλη μικρή κοινότητα, οικογένειες άφηναν στο έδαφος πτώματα, ανάμεσά τους παιδιών, τυλιγμένα σε λευκά σάβανα.

Σεισμός Αφγανιστάν: Απρόσιτα δεκάδες χωριά – Καταστράφηκε το οδικό δίκτυο

Από το ξημέρωμα μέχρι που έπεσε το σκοτάδι χθες, ελικόπτερα απογειώνονταν δεκάδες φορές από την Τζαλαλάμπαντ για να διανείμουν βοήθεια, να μεταφέρουν προσωπικό και να φέρουν πίσω δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

«Πολλά χωριά σε περιοχές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά παρέμεναν απρόσιτα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων λόγω κατολισθήσεων», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Πολλές περιοχές στο Αφγανιστάν είναι απρόσιτες και δεν μπορεί να φτάσει βοήθεια λόγω κατολισθήσεων από τον σεισμό - AP Images

«Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας στο Αφγανιστάν συντονιζόμαστε με τις de facto αρχές για να αποτιμήσουμε άμεσα τις ανάγκες, να διανείμουμε βοήθεια που χρειάζονται επειγόντως οι σεισμοπαθείς κι είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη», σημείωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Διευκρίνισε επίσης ότι εκταμιεύτηκε καταρχήν ποσό 5 εκατομμυρίων δολαρίων από το κεντρικό αποθεματικό ταμείο αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων (CERF) του ΟΗΕ.

812 people died in the earthquake in Afghanistan. pic.twitter.com/NSS3SIGlEl — Kumo D tv (@kumodtv) September 2, 2025

Αφότου ανακατέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021, το καθεστώς των Ταλιμπάν βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν καταστροφικό σεισμό το 2023, στην επαρχία Χεράτ, στο άλλο άκρο της επικράτειας, στα σύνορα με το Ιράν. Πάνω από 1.500 άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους και 63.000 σπίτια καταστράφηκαν. Εκείνος ο σεισμός, μεγέθους 6,3 βαθμών, είχε χαρακτηριστεί ο φονικότερος στη χώρα -μια από τις φτωχότερες της υφηλίου- σε 25 και πλέον χρόνια.

Σεισμός Αφγανιστάν: Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί

Αυτή τη φορά, ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για 800 νεκρούς και 2.500 τραυματίες στην επαρχία Κουνάρ, καθώς και άλλους 12 νεκρούς και 255 τραυματίες στη Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της de facto κυβέρνησης Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ. Στην επαρχία Λαγκμάν υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, κατά την ίδια πηγή.

Πολλοί είναι οι εγκλωβισμένοι στα σιντρίμια, μεγαλώνοντας τον φόβο για αύξηση των νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν - AP Images

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Κουνάρ, ο Εχσανουλά Εχσάν, προειδοποίησε ωστόσο το AFP ότι «οι έρευνες συνεχίζονται, πολύς κόσμος παραμένει παγιδευμένος στα συντρίμμια σπιτιών και δεν μπορούμε κατά συνέπεια να δώσουμε ακριβή αριθμό».

«Ήταν τρομακτικό, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιτζάζ Ουλχάκ Γιαάντ, αξιωματούχος στη Νουργκάλ· η σύνδεση λειτουργούσε ακόμη χθες βράδυ.

Η βοήθεια προς τους πληγέντες από τον σεισμό στο Αφγανιστάν είναι δύσκολο να φτάσει - AP Images

Στην πλειονότητά τους, οι σεισμοπαθείς είχαν επιστρέψει πολύ πρόσφατα στο Αφγανιστάν από την εξορία τους στο Πακιστάν και στο Ιράν, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν αλλεπάλληλα κύματα απελάσεων. Συνολικά, επαναπατρίστηκαν σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια Αφγανοί.

«Είχαμε περίπου 2.000 οικογένειες προσφύγων που είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους σε αυτή την αγροτική περιοχή», υπολόγισε.

Εξαιτίας του φόβου των μετασεισμών, όλοι έμειναν έξω στην ύπαιθρο.

Σεισμός Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν ζητούν βοήθεια ή χρήματα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν εξέφρασε το παράπονό του, σχετικά με την απουσία χωρών πρόθυμων να βοηθήσουν το Αφγανιστάν να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεισμού.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς - AP Images

«Μέχρι στιγμής, καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει για να παράσχει υποστήριξη για έργα διάσωσης ή ανακούφισης», δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν.

Αργότερα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια για την ανακούφιση από καταστροφές «σύμφωνα με τις ανάγκες του Αφγανιστάν και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε ότι είχε παραδώσει 1.000 οικογενειακές σκηνές στην Καμπούλ και μετέφερε 15 τόνους τροφίμων στην Κουνάρ, ενώ περισσότερο υλικό ανακούφισης θα σταλεί από την Τρίτη.

India extends humanitarian assistance to Afghanistan in the wake of earthquake. https://t.co/LYIk1ZhIqP pic.twitter.com/v2V84gBYfc — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 1, 2025

Το γραφείο Υποθέσεων Νότιας και Κεντρικής Ασίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο X, αλλά δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν βοήθεια.

Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τον σεισμό στο Αφγανιστάν - AP Images

Το Αφγανιστάν έχει πληγεί σοβαρά από τότε που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ άρχισε τον Ιανουάριο να μειώνει τη χρηματοδότηση του ανθρωπιστικού της βραχίονα, της USAID, και των προγραμμάτων βοήθειας παγκοσμίως.

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως η περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα - εκεί είναι συγκεντρωμένο το 15% της σεισμικής ενέργειας του πλανήτη.

Από το 1900, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έχουν καταγραφτεί 12 σεισμοί μεγέθους υψηλότερου από 7 Ρίχτερ.