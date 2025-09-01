Σεισμός Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών - 800 πέθαναν σε μία μόνο επαρχία

Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στο νότιο Αφγανιστάν. Οι αρχές κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό πάνω από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 2.700 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες έχουν καταγραφεί μόνο στην επαρχία Κουνάρ. Άλλοι 12 νεκροί και 255 τραυματίες έχουν εντοπιστεί στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:47, τοπική ώρα. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 8 χλμ., σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Afghanistan hit by its strongest earthquake in years, deadly shocks devastate Kunar and nearby regions. pic.twitter.com/odkIAtXoB6 — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, στα 10 χιλιόμετρα.

Big Breaking News 🚨🚨



20+ People died

120+ Others were injured

In Afghanistan, after a 6.2 magnitude earthquake Struck.



📍Jalalabad in Nangarhar Province



Video 📷 #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/q1GabcxQTx — Mayank (@mayankcdp) September 1, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, κτίρια από την Καμπούλ μέχρι την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, 370 χλμ. μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, έχουν υποστεί ζημιές.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ένας ακόμα, μεγέθους 4,5 Ρίχτερ και λίγα λεπτά αργότερα ένας μεγαλύτερος στα 5,2 Ρίχτερ.

Σε ορισμένες περιοχές προκλήθηκαν επίσης κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να είναι απρόσιτες οδικώς.

افغانستان:



حالیہ زلزلے کے باعث افغانستان کے صوبے کونڑ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوگئے اور کثیر مقدار میں زخمی ۔

بعض ذرائع کے مطابق پورے گاؤں ملبے تلے دب گیا 💔😭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ ‌أَنْ ‌أُغْتَالَ ‌مِنْ ‌تَحْتِيْ#Kunar #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/UVN8w5004z — مومند Sana ullah (@ISullahMMD) August 31, 2025

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν χρησιμοποιεί ελικόπτερα για να φτάσει σε κοινότητες που επλήγησαν από τον σεισμό, καθώς οι περιοχές που επλήγησαν είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμες οδικώς.

Σεισμός Αφγανιστάν: Εκατόμβες νεκρών

Νωρίτερα η κρατική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία Radio Television Afghanistan (RTA) που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, μετέδωσε ότι περίπου 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.000 τραυματίστηκαν.

BREAKING: People TRAPPED after house roof collapses as a result of earthquake in Afghanistan



At least 9 people have been KILLED. Local media say 30 injured https://t.co/HZLqprB76V pic.twitter.com/p6l9sZw3IH — Rapid Report (@RapidReport2025) August 31, 2025

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κουνάρ από την άλλη, ανέφερε σε δήλωσή της ότι τουλάχιστον 250 άτομα σκοτώθηκαν και 500 άλλα τραυματίστηκαν στις περιοχές Νουρ Γουλ, Σόκι, Βατπούρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε.

د کنړ. او دره نور او خیوی زحمیان یی ننګرهار صحت عامی ته راوړی#Afghanistan, #earthquake pic.twitter.com/InnZmrE4Le — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) August 31, 2025

Σύμφωνα με το BBC o σεισμός σημειώθηκε τη νύχτα, όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους και κοιμόντουσαν, γι' αυτό και υπάρχει φόβος ότι πολλά άτομα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

A powerful magnitude-6.0 earthquake struck eastern Afghanistan, killing over 500 people, injuring thousands, and flattening villages in Kunar and Nangarhar, as rescue operations face difficult conditions.https://t.co/petG94FePw — Khaama Press (KP) (@khaama) September 1, 2025

Τις πρώτες ώρες οι αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 330 τραυματίες στις επαρχίες Λαγκχμάν και Νανγκαρχάρ. Συγκεκριμένα 80 τραυματίστηκαν στη Λαγκχμάν και 250 στην Νανγκαρχάρ σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

📍 Rescue operations underway as strong earthquake kills over 250 in eastern Afghanistan



◼️ More than 500 people injured with death toll likely to rise as magnitude 6 quake wreaks havoc in Kunar province



◼️ Locals described it as one of the most powerful earthquakes to have hit… pic.twitter.com/tBP3byn3i7 — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

Ο αριθμός στην επαρχία Κουνάρ είναι ακόμα υψηλότερος. Όπως μεταδίδει το BBC τουλάχιστον 20 άνθρωποι πέθαναν και 35 τραυματίστηκαν σε χωριό στην επαρχία Κουνάρ.

A 6-magnitude #earthquake struck Kunar province in eastern #Afghanistan, killing at least 250 people and injuring more than 2,000, according to @Etilaatroz.https://t.co/VxkuKakR3Q — Elyas Nawandish (@elyas_nawandish) September 1, 2025

Τρία χωριά έχουν ισοπεδωθεί, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από τις πληγείσες περιοχές σε ασφαλή σημεία. Αρκετά θύματα βρίσκονται παγιδευμένα στα χαλάσματα κτιρίων που κατέρρευσαν.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εκτιμά ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο ΟΗΕ έδωσε εκτίμησε έναν πολύ χαμηλότερο αριθμό νεκρών, περίπου στους 1.500.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα η ίδια περιοχή επλήγη από πλημμύρες, που στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον σε πέντε ανθρώποθς.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, πάνω από 400 οικογένειες επλήγησαν από τις πλημμύρες, που προκάλεσαν κατολισθήσεις και κατέστρεψαν υποδομές, αποκλείοντας προσωρινά τη δίοδο από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν.