Σεισμός Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών - 800 πέθαναν σε μία μόνο επαρχία

Ισοπεδώθηκαν ολόκληρα χωριά - Βίντεο και φωτογραφίες

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Πρώτη Δημοσίευση: 01.09.25, 08:50
Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στο νότιο Αφγανιστάν. Οι αρχές κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό πάνω από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 2.700 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες έχουν καταγραφεί μόνο στην επαρχία Κουνάρ. Άλλοι 12 νεκροί και 255 τραυματίες έχουν εντοπιστεί στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:47, τοπική ώρα. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 8 χλμ., σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

 

 

Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, στα 10 χιλιόμετρα.

 

 

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, κτίρια από την Καμπούλ μέχρι την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, 370 χλμ. μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, έχουν υποστεί ζημιές. 

 

 

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ένας ακόμα, μεγέθους 4,5 Ρίχτερ και λίγα λεπτά αργότερα ένας μεγαλύτερος στα 5,2 Ρίχτερ. 

Σε ορισμένες περιοχές προκλήθηκαν επίσης κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να είναι απρόσιτες οδικώς. 

 

 

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν χρησιμοποιεί ελικόπτερα για να φτάσει σε κοινότητες που επλήγησαν από τον σεισμό, καθώς οι περιοχές που επλήγησαν είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμες οδικώς.

Σεισμός Αφγανιστάν: Εκατόμβες νεκρών

Νωρίτερα η κρατική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία Radio Television Afghanistan (RTA) που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, μετέδωσε ότι περίπου 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.000 τραυματίστηκαν.

 

 

 

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κουνάρ από την άλλη, ανέφερε σε δήλωσή της ότι τουλάχιστον 250 άτομα σκοτώθηκαν και 500 άλλα τραυματίστηκαν στις περιοχές Νουρ Γουλ, Σόκι, Βατπούρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε.

 

 

Σύμφωνα με το BBC o σεισμός σημειώθηκε τη νύχτα, όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους και κοιμόντουσαν, γι' αυτό και υπάρχει φόβος ότι πολλά άτομα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

 

 

Τις πρώτες ώρες οι αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 330 τραυματίες στις επαρχίες Λαγκχμάν και Νανγκαρχάρ. Συγκεκριμένα 80 τραυματίστηκαν στη Λαγκχμάν και 250 στην Νανγκαρχάρ σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. 

Ο αριθμός στην επαρχία Κουνάρ είναι ακόμα υψηλότερος. Όπως μεταδίδει το BBC τουλάχιστον 20 άνθρωποι πέθαναν και 35 τραυματίστηκαν σε χωριό στην επαρχία Κουνάρ.

 

Τρία χωριά έχουν ισοπεδωθεί, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από τις πληγείσες περιοχές σε ασφαλή σημεία. Αρκετά θύματα βρίσκονται παγιδευμένα στα χαλάσματα κτιρίων που κατέρρευσαν. 

 

 

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εκτιμά ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο ΟΗΕ έδωσε εκτίμησε έναν πολύ χαμηλότερο αριθμό νεκρών, περίπου στους 1.500.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα η ίδια περιοχή επλήγη από πλημμύρες, που στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον σε πέντε ανθρώποθς. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, πάνω από 400 οικογένειες επλήγησαν από τις πλημμύρες, που προκάλεσαν κατολισθήσεις και κατέστρεψαν υποδομές, αποκλείοντας προσωρινά τη δίοδο από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν. 

ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
