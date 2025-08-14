Παύλος Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την αγωνία των πολιτών»

Οι απαντήσεις της κυβέρνησης στην αντιπολίτευση για τις πυρκαγιές

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 18:59 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης
14.08.25 , 18:46 BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
14.08.25 , 18:10 Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές
14.08.25 , 18:06 Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική εντολή
14.08.25 , 17:46 Tips για να επιλέξεις το κατάλληλο μαγιό
14.08.25 , 17:45 Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής
14.08.25 , 17:23 Τι πρέπει να κάνεις μετά από μια πυρκαγιά - Τα 4 βασικά βήματα
14.08.25 , 17:21 Μαρία Κορινθίου: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της
14.08.25 , 16:53 Παύλος Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την αγωνία των πολιτών»
14.08.25 , 16:20 Δώρα Παντέλη: «Λιώνει» στη γυμναστική 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της
14.08.25 , 15:46 Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων
14.08.25 , 15:41 Γνωστή τραγουδίστρια παντρεύεται! - «Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου»
14.08.25 , 15:25 Απόστολος Ρουβάς: Απαθανατίζει τη σύζυγό του με τον 2 ετών γιο τους
14.08.25 , 15:21 Φωτιά Αχαΐα: Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για εμπρησμό
14.08.25 , 15:10 Mente Fuerte: Συνάντησε τυχαία τη «σωσία» της Μαρίας Σολωμού
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία intimenews (ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) - ΑΠΕ ΜΠΕ
Παύλος Μαρινάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορα σημεία της χώρας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αντιμετωπίζουν τις δύσκολες και συχνά τραγικές στιγμές που βιώνουν οι πολίτες, ως ευκαιρία για να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Όπως υποστηρίζει, η αντιπολίτευση στηρίζεται στην παραπληροφόρηση, με τη βοήθεια «μιας θλιβερής μειοψηφίας» μέσων ενημέρωσης που, όπως αναφέρει, αναπαράγουν αυτή την τακτική.

Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει ιστορικά τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, με 18.000 πυροσβέστες 15.500 μόνιμους ή πενταετούς υποχρέωσης και 2.500 εποχικούς. Σε σχέση με το 2019, όταν οι πυροσβέστες ήταν 13.900, καταγράφεται αύξηση κατά 30%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα εναέρια μέσα έχουν φτάσει φέτος τα 82, έναντι 61 το 2019, ενώ τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στον τομέα της πρόληψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σύστημα προειδοποίησης «112», το οποίο όπως είπε ενεργοποιήθηκε από την κυβέρνηση το 2019 και αποτελεί σημαντικό εργαλείο προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Τόνισε επίσης ότι οι εκκενώσεις περιοχών, που γίνονται με εισήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν σώσει ζωές.

«Όποιος επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία των εκκενώσεων είναι εγκληματικά ανεύθυνος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
 |
ΦΩΤΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top