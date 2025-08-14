Παύλος Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την αγωνία των πολιτών»

Στις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορα σημεία της χώρας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αντιμετωπίζουν τις δύσκολες και συχνά τραγικές στιγμές που βιώνουν οι πολίτες, ως ευκαιρία για να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Όπως υποστηρίζει, η αντιπολίτευση στηρίζεται στην παραπληροφόρηση, με τη βοήθεια «μιας θλιβερής μειοψηφίας» μέσων ενημέρωσης που, όπως αναφέρει, αναπαράγουν αυτή την τακτική.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει ιστορικά τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, με 18.000 πυροσβέστες – 15.500 μόνιμους ή πενταετούς υποχρέωσης και 2.500 εποχικούς. Σε σχέση με το 2019, όταν οι πυροσβέστες ήταν 13.900, καταγράφεται αύξηση κατά 30%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα εναέρια μέσα έχουν φτάσει φέτος τα 82, έναντι 61 το 2019, ενώ τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στον τομέα της πρόληψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σύστημα προειδοποίησης «112», το οποίο όπως είπε ενεργοποιήθηκε από την κυβέρνηση το 2019 και αποτελεί σημαντικό εργαλείο προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Τόνισε επίσης ότι οι εκκενώσεις περιοχών, που γίνονται με εισήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν σώσει ζωές.

«Όποιος επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία των εκκενώσεων είναι εγκληματικά ανεύθυνος», σημείωσε χαρακτηριστικά.