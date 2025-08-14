Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων

Επίθεση εναντίον του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη εξαπέλυσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, με αφορμή τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Πελετίδη για το 112.

«Λυπάμαι πολύ, αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης, μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κεφαλογιάννης σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, με τους αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για την κατάσταση των τελευταίων ημερών.

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση, από τη μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων, εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές».

«Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει, στην κυριολεξία, ζωές», τόνισε ο υπουργός.

Πελετίδης: «Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τα σπίτια τους»

Το απόγευμα της Τετάρτης, σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επέκρινε τη συστηματική χρήση του 112 για εκκενώσεις, τονίζοντας ότι όσοι πολίτες το αγνοούν καταφέρνουν να σώζουν τις περιουσίες τους.

«Δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”. Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα. Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τα σπίτια τους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πελετίδης στον Real FM.