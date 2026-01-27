SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας

Η οικονομική βοήθεια εγκρίθηκε και για άλλες 7 χώρες

27.01.26 , 12:31 SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας
SAFE: Η Κομισιόν Ενέκρινε Το Σχέδιο Της Ελλάδας
Μετά την έγκριση του πρώτου κύματος χρηματοδότησης για την άμυνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δεύτερη ομάδα εθνικών αμυντικών σχεδίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE), σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ασφαλέστερη Ένωση.

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο για την έγκριση οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια αυστηρή αξιολόγηση των «Εθνικών Σχεδίων Επενδύσεων στην Άμυνα» των χωρών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE). Η Επιτροπή ανοίγει την πόρτα για την αποδέσμευση του πρώτου κύματος μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού κόστους, επιτρέποντας σε αυτά τα έθνη να αυξήσουν επειγόντως τη στρατιωτική τους ετοιμότητα και να αποκτήσουν τον απαραίτητο σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό. Το πλαίσιο εμβαθύνει επίσης την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο οικοσύστημα ασφάλειας της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη παραμένει ευέλικτη και βιώσιμη.

Τα επίπεδα χρηματοδότησης για κάθε χώρα καθορίστηκαν προσωρινά τον Σεπτέμβριο, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. Αυτή η ομάδα οκτώ κρατών μελών δικαιούται περίπου 74 δισεκατομμύρια ευρώ μετά την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Αυτά τα κεφάλαια θα παράσχουν ζωτική ώθηση στις στρατηγικές δυνατότητες όπου χρειάζονται περισσότερο.

Επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής, το Συμβούλιο έχει πλέον τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει τις εκτελεστικές αποφάσεις. Μόλις εγκριθούν, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τις δανειακές συμβάσεις, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2026.

Η Επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγηση των σχεδίων για τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

