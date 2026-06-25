Reunion στην κουζίνα του MasterChef λίγο πριν την ανάδειξη του νικητή

«Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ανατρίχιασα», σχολίασε ο Τάσος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελική φάση του MasterChef 10 ξεκίνησε με συγκινητική ατμόσφαιρα και παρουσία όλων των συμμετεχόντων.
  • Ο Γιώργος Δημητριάδης δήλωσε ότι αισθάνεται το πλατό σαν δεύτερο σπίτι του.
  • Οι φιναλίστ Πάνος Τελάλης και Τάσος Παυλίδης υποδέχτηκαν το κοινό με ενθουσιασμό και ανατριχίλα.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος προέτρεψε τους φιναλίστ να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τη βραδιά.
  • Η ανακοίνωση του νικητή του MasterChef 10 αναμένεται σύντομα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η έναρξη του τελικού του MasterChef 10, καθώς στην κουζίνα «εισέβαλαν» όλοι οι φετινοί συμμετέχοντες, που άφησαν το στίγμα τους σε μια χρονιά-ορόσημο για την ιστορία του διαγωνισμού.

Δείτε live τον μεγάλο τελικό του MasterChef 2026: https://www.star.gr/tv/live-stream

Η κουζίνα του MasterChef 10 γέμισε ξανά!

Η κουζίνα του MasterChef 10 γέμισε ξανά!

Ο Γιώργος Δημητριάδης, που αποχώρησε μια ανάσα πριν από το μεγάλο φινάλε, δεν έκρυψε ότι αισθάνεται το πλατό δεύτερο σπίτι του.

«Σήμερα ξαναμπαίνω στην κουζίνα του MasterChef και αισθάνομαι όλο τον χώρο τόσο οικείο. Θα πω ότι αισθάνομαι πιο πολύ εδώ πέρα στα νερά μου παρά έξω στην πραγματική ζωή», εξομολογήθηκε.

Λίγο αργότερα, οι τρεις κριτές και οι διαγωνιζόμενοι υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα τους δύο φιναλίστ, τον Πάνο Τελάλη και τον Τάσο Παυλίδη.

MasterChef: Τάσος και Πάνος έτοιμο για το... Last Dance

MasterChef: Τάσος και Πάνος έτοιμο για το... Last Dance

Βλέποντας ξανά γεμάτο τον εξώστη , ο Τάσος παραδέχτηκε ότι ανατρίχιασε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα νιώθει το ίδιο και ο συνδιεκδικητής του τίτλου. 

«Πολύ ωραίο χειροκρότημα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δύο πάρα πολύ ωραίοι πάγκοι. Εγώ ανατρίχιασα», εξομολογήθηκε. 

Μετά από τόσες δοκιμασίες και αγωνίες που έχουν περάσει, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συνέστησε στον Πάνο και στον Τάσο να χαλαρώσουν κι να το απολαύσουν, τονίζοντας πως η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε εκείνους.

«Τελευταία ημέρα. Χαρείτε τη. Απολαύστε τη. Αυτή η μέρα ανήκει ολοκληρωτικά σε εσάς τους δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μέρα που όλοι περιμέναμε έφτασε, σε λίγες ώρες από τώρα θα γνωρίζουμε τον επόμενο Έλληνα MasterChef! 

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 10

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ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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