Δολοφονία Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους Λιμενάρχες για την έρευνα!

Κωνσταντόπουλος: Αποδεικνύεται η μεθόδευση να εμφανιστεί σαν ατύχημα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, καθώς σήμερα και κατά την έναρξη της δίκης. με κατηγορούμενους δύο ψαράδες, έγινε γνωστό από τους συνηγόρους της οικογένειας του πρώην υπουργού, ότι ασκείται δίωξη και σε δύο λιμενικούς. 

Γιος Σήφη Βαλυράκη: Ήταν δολοφονία ο θάνατος του πατέρα μου

Όπως ανέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star  η  Τασούλα Παπανικολάου που παρακολουθεί τη δίκη,  η Εισαγγελία του δευτεροβάθμιου Ναυτοδικείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος δύο λιμενάρχων —της Χαλκίδας και της Ερέτριας— για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση σχετικά με τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όπου συνεχίζεται η δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού.

Βαλυράκης: Συγκλόνισε η σύζυγός του στη δίκη - «Ήταν σφαγιασμένος»

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσαν έγγραφη δήλωση σύμφωνα με την οποία η νέα εισαγγελική διάταξη παραγγέλλει τη δίωξη των δύο αξιωματικών του Λιμενικού, κάνοντας εν μέρει δεκτές τις προσφυγές της οικογένειας και του αυτόπτη μάρτυρα Βαγγέλη Ασμάνη.

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα της οικογένειας, οι δύο λιμενικοί φέρονται να παραποίησαν κρίσιμα στοιχεία της έρευνας και να άσκησαν πιέσεις στον αυτόπτη μάρτυρα για να ανακαλέσει τη μαρτυρία του, σύμφωνα με την οποία είχε δει τους κατηγορούμενους ψαράδες να επιτίθενται στον Βαλυράκη στη θάλασσα.

«Η εξέλιξη αυτή είναι συγκλονιστική», δήλωσε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η δίωξη αποδεικνύει πως «στελέχη του λιμεναρχείου επιχείρησαν μεθοδικά να αμφισβητήσουν τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα και να οδηγήσουν την υπόθεση στο αρχείο ως “ατύχημα”».

Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη 

Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε ακόμη σε «παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις» επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή «τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας και αναδεικνύει τις ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας».

Από την πλευρά της η συνήγορος των δύο ψαράδων, η συνήγορος τους ζήτησε «να εξεταστεί ενδελεχώς η υπόθεση, με σεβασμό στα πρόσωπα των κατηγορουμένων και χωρίς συκοφαντικές αναφορές». Όπως επισήμανε ο αυτόπτης μάρτυρας θα καταθέσει εκ νέου, ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία του.
 

