Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα που έχει ως ηθοποιός και ως γυναίκα με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν παύει στιγμή να θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα τον γιο της, Κίμωνα.

Ο μικρός αποτελεί για εκείνη την πιο σημαντική παρουσία στη ζωή της και συχνά γίνεται η αφορμή για να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους γλυκές, αυθόρμητες και τρυφερές στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Η ίδια χρησιμοποιεί αρκετά συχνά τα social media ως τρόπο επικοινωνίας με το κοινό της, ανεβάζοντας φωτογραφίες και μικρά βίντεο που καταγράφουν τόσο επαγγελματικές στιγμές όσο και προσωπικές. Ένα μεγάλο μέρος αυτών αφορά τον Κίμωνα, ο οποίος όχι μόνο συμμετέχει στις οικογενειακές στιγμές, αλλά φαίνεται πως έχει αρχίσει να αναπτύσσει και μικρή… καλλιτεχνική φλέβα.

Αυτή τη φορά, η Χρύσα Μιχαλοπούλου επέλεξε να μοιραστεί μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram μια ιδιαίτερη σειρά φωτογραφιών που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών. Το ξεχωριστό όμως στοιχείο είναι ότι ο φωτογράφος δεν ήταν άλλος από τον γιο της.

Ο μικρός Κίμωνας, γεμάτος ενθουσιασμό και περιέργεια, φαίνεται ότι πήρε το κινητό της μαμάς του και αποτύπωσε στιγμές που τον εντυπωσίασαν, χαρίζοντάς της έτσι μερικές απρόσμενες και άκρως γοητευτικές λήψεις.

Η ηθοποιός, συγκινημένη και περήφανη για το αποτέλεσμα, δημοσίευσε τις φωτογραφίες συνοδεύοντάς τες με ένα τρυφερό σχόλιο: «Το κινητό μου θύμισε ότι το αστέρι μου είναι και φωτογράφος… πάω να στολίσω τώρα».

Με αυτή τη φράση, η Χρύσα άφησε να φανεί όχι μόνο η χαρά της για το μικρό ταλέντο του γιου της, αλλά και η διάθεσή της να κρατά στο μυαλό και την ψυχή της αυτές τις αυθεντικές στιγμές σαν πολύτιμες αναμνήσεις.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι αντέδρασαν μέσα σε λίγα λεπτά, γεμίζοντας την ανάρτηση με θετικά σχόλια, καρδιές και μηνύματα που επαινούσαν τόσο τον μικρό φωτογράφο όσο και την όμορφη μαμά του.

«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Τύπος TV.

