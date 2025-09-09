Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14 - «Μη μιλάς στην κοπέλα»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δυο σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών μέσα σε δημόσιες συγκοινωνίες καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Στη μια περίπτωση, ένας άνδρας άρχισε να αγγίζει μια κοπέλα μόλις 22 ετών μέσα στο λεωφορείο. Για καλή της τύχη, ο οδηγός κατάλαβε τι γίνεται και -όπως λέει στο STAR- εγκλώβισε τον δράστη, κλείνοντας τις πόρτες. Ο Άρης Λάμπος εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο.

Δυο σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών μέσα σε δημόσιες συγκοινωνίες

Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14

«Αδερφέ μην της μιλάς, κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ. Θέλω να σε παρακαλέσω. Να μην παρακαλέσεις τίποτα, κάτσε κάτω. Κάτσε πιο πίσω. Να μην απλώνεις χέρι». 

Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης

Είναι η στιγμή που ο οδηγός διώχνει τον άνδρα μακριά από την κοπέλα που κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο λεωφορείο Ε14, στη γραμμή Σύνταγμα - Μαρούσι. 

«Έχω σταματήσει στον Άγιο Θωμά γιατί έχω μια σεξουαλική παρενόχληση και έχουμε φωνάξει την αστυνομία». 

Στο βίντεο που τράβηξε επιβάτης και εξασφάλισε αποκλειστικά το STAR, ακούγεται ο 52χρονος άνδρας από την Αλβανία να ζητάει συγγνώμη. 

Ο οδηγός περιγράφει αποκλειστικά στο STAR πώς έγινε το περιστατικό. 

«Η κοπέλα φώναξε δυνατά ''Είσαι ανώμαλος''. Λέω τι έγινε, μου λέει με χάιδεψε, μου έπιασε το στήθος, μου έπιασε τα πόδια. Οι πόρτες δεν ανοίγουν λέω σε κανένα. Είχα και δέκα επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δε μπορούσε να μιλήσει». 

Πάτρα: Καταγγελία και για παρενόχληση 8χρονης για τον 37χρονο!

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν στη στάση του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, όπου ο οδηγός είχε σταματήσει το λεωφορείο προκειμένου να συλλάβουν τον άνδρα. 

Ο οδηγός περιγράφει αποκλειστικά στο STAR πώς έγινε το περιστατικό. 

Δρομολόγια του τρόμου: Δύο σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο περιστατικό έγινε στις 11 το πρωί της Δευτέρας στο Μαρούσι. Το δεύτερο περιστατικό έγινε στη μία τα ξημερώματα στην Πατησίων, όταν ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές κατέβασε τα ρούχα του μέσα στο τρόλεϊ 11 και ακούμπησε γυμνός μια 36χρονη από την Αλβανία. Αρκετές κοπέλες λένε ότι προσέχουν πολύ μέσα στις συγκοινωνίες.  


 


 

